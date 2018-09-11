Козлова з перемоги стартувала на турнірі WTA в Хіросімі

У першому колі турніру Japan Women's Open у Хіросімі Катерина Козлова перемогла Чжан Юйсюань з Китаю з рахунком 6:2, 6:3.

Тенісистки провели на корті півтори години. Козлова в першій партії виконала 2 брейки, забезпечивши собі відрив зі старту зустрічі (4:0). У другому сеті українка також з початку партії вийшла вперед з брейком і зуміла втримати перевагу до кінця матчу, реалізувавши матчбол на подачі китаянки.

Наступною суперницею української тенісистки стане шоста сіяна Заріна Діяс з Казахстану.

Japan Women's Open

Хіросіма, Японія

Призовий фонд $ 250,000

Катерина Козлова - Чжан Юйсюань 6:2, 6:3

Нагадаємо, Козлова програла на турнірі в Чикаго.

Чотири українки потрапили до топ-100 рейтингу WTA.