Ястремська програла в першому раунді на канадському турнірі

Даяна Ястремська не зуміла подолати перший раунд турніру в канадському Квебеку.

Українська тенісистка в першому раунді турніру в Квебеку грала проти американки Крістіни Макгейл. Стартовий сет залишився за Даяною - 6:2, з таким же рахунком вона програла у другій партії.

Переможець пари визначався в третьому сеті, по ходу якого у Ястремської було кілька можливостей зробити брейк. Одним з шансів українка скористалася і повела. Завдяки чому вийшла подавати на матч за рахунку 5:4. Але не зуміла - свою подачу Даяна програла.

Матч дійшов до тай-брейка, де шансів в українки не було - 1:7. Ястремська вилетіла, хоча мала всі шанси на вихід далі.

Coupe Banque Nationale - WTA International

Квебек, Канада

Призовий фонд $250,000

Даяна Ятремска (Україна) - Крістіна Макгейл (США) 6:2, 2:6, 6:7

Нагадаємо, 10 вересня Ястремська встановила особистий рекорд у світовому рейтингу.

Нещодавно спортсменка прогарла у чвертьфіналі турніру в США.

Джерело - Чемпіон.