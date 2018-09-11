Ястремська програла в першому раунді на канадському турнірі

Даяна Ястремська не зуміла подолати перший раунд турніру в канадському Квебеку.
Українська тенісистка в першому раунді турніру в Квебеку грала проти американки Крістіни Макгейл. Стартовий сет залишився за Даяною - 6:2, з таким же рахунком вона програла у другій партії.
Переможець пари визначався в третьому сеті, по ходу якого у Ястремської було кілька можливостей зробити брейк. Одним з шансів українка скористалася і повела. Завдяки чому вийшла подавати на матч за рахунку 5:4. Але не зуміла - свою подачу Даяна програла.
Матч дійшов до тай-брейка, де шансів в українки не було - 1:7. Ястремська вилетіла, хоча мала всі шанси на вихід далі.
Coupe Banque Nationale - WTA International
Квебек, Канада
Призовий фонд $250,000
Даяна Ятремска (Україна) - Крістіна Макгейл (США) 6:2, 2:6, 6:7
Нагадаємо, 10 вересня Ястремська встановила особистий рекорд у світовому рейтингу.
Нещодавно спортсменка прогарла у чвертьфіналі турніру в США.
Джерело - Чемпіон.