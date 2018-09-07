Ястремська програла у чвертьфіналі турніру в США

Даяна Ястремська зазнала поразки у чвертьфіналі одиночного турніру в Чикаго.

Знову через дощ матчі проходять в залі. Дівчата провели на корті майже півтори години.

У стартовому сеті Ястремська програла два гейми на своїй подачі, а вже в другій партії тенісистки зробили по три брейка кожна. На тайбрейку Даяна двічі повертала міні-брейк, але на другому матчболі Бартель, програла розіграш на своїй подачі.

Напередодні українка здобула перемогу в 1/4 парних змагань разом з Євгенією Родніною з Росії. Дівчата обіграли дует Гуарачі / Кравчук: 1-6, 6-3, 10-4. У півфіналі Ястремська та Родніна зіграють з парою Мухаммад / Санчес.

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Чикаго, США

Хард, одиночний розрад

Призовий фонд - $150 000

Мона Бартель - Даяна Ястремська 6:2 7:6

Нагадаємо, Цуренко покинула основний розіграш US Open на стадії чвертьфіналу.

Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру в США.

Джерело - Чемпіон.