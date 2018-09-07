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Кривдниця Цуренко зіграє у фіналі US Open. ВІДЕО

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Кривдниця Цуренко зіграє у фіналі US Open. ВІДЕО

Кривдниця Світоліної покинула змагання, а кривдниця Цуренко зіграє у фіналі. На відкритому чемпіонаті США з тенісу відбулися півфінальні матчі.

Колишня перша ракетка світу Серена Вільямс пробилася до фіналу US Open, обігравши у двох сетах кривдницю Еліни Світоліної, Анастасію Севастову - 6:3, 6:0.

Іншою фіналісткою Відкритого чемпіонату США стала 20-річна представниця Японії Наомі Осака. Саме вона в попередньому раунді вибила Лесю Цуренко, а в цьому - Медісон Кіз - 6:2, 6:4.

Раніше Вільямс і Осака зустрічалися лише раз - у березні цього року японка обіграла свою імениту суперницю з рахунком 6:3, 6:2

Нагадаємо, Лопатецька побореться за путівку в півфінал юнацького US Open.

Джерело - Чемпіон.

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