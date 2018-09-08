Джокович - фіналіст чоловічого US Open

На відкритому чемпіонаті США з тенісу відбулися півфінальні матчі серед чоловіків.

У першому півфіналі US Open чинний чемпіон Рафаель Надаль через травму коліна не зміг дограти матч з чемпіоном змагань 2009 року Хуаном Мартіном дель Потро. Іспанець знявся за рахунку 6:7, 2:6.

Новак Джокович у трьох сетах переграв фіналіста 2014 Кеї Нісікорі, якому тоді програв на цій стадії.

US Open

Нью-Йорк, США

Чоловіки, півфінал

Призовий фонд - 53 000 000 доларів

Хард, одиночний розряд

Рафаель Надаль — Хуан Мартін дель Потро 6:7, 2:6

Кей Нісікорі - Новак Джокович 3:6, 4:6, 2:6

Нагадаємо, у жіночому US Open визначилися фіналісти.

А Лопатецька пробилася до півфіналу юнацького US Open

Джерело - Чемпіон.