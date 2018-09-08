Джокович - фіналіст чоловічого US Open

На відкритому чемпіонаті США з тенісу відбулися півфінальні матчі серед чоловіків.
У першому півфіналі US Open чинний чемпіон Рафаель Надаль через травму коліна не зміг дограти матч з чемпіоном змагань 2009 року Хуаном Мартіном дель Потро. Іспанець знявся за рахунку 6:7, 2:6.
Новак Джокович у трьох сетах переграв фіналіста 2014 Кеї Нісікорі, якому тоді програв на цій стадії.
US Open
Нью-Йорк, США
Чоловіки, півфінал
Призовий фонд - 53 000 000 доларів
Хард, одиночний розряд
Рафаель Надаль — Хуан Мартін дель Потро 6:7, 2:6
Кей Нісікорі - Новак Джокович 3:6, 4:6, 2:6
Нагадаємо, у жіночому US Open визначилися фіналісти.
А Лопатецька пробилася до півфіналу юнацького US Open
Джерело - Чемпіон.