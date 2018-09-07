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Лопатецька побореться за півфінал юнацького US Open

Сьогодні 08:33 202 0
Лопатецька побореться за півфінал юнацького US Open

У матчі третього кола юнацького US Open 15-річна українка Дарина Лопатецька протистояла американці Елізабет Мандлік.

Протягом півтори години наша тенісистка здобула перемогу над 17-річною суперницею — 7:5, 6:4.

У стартовому сеті Лопатецька мала перевагу в два гейми — 5: 3. Проте американці вдалося зрівняти рахунок. Після цього харків'янка до кінця сету програла суперниці лише один розіграш.

У другому сеті Мандлік вийшла вперед з рахунком 4: 2. Однак потім Дарина виграла чотири гейми поспіль. Варто зазначити, для нашої тенісистки це дебютний турнір серії Гранд Слем серед гравців до 18 років.

За місце в півфіналі Лопатецька боротиметься із другою ракеткою юніорського рейтингу Корі Гауфф. Минулого сезону 14-річна американка вже ставала фіналісткою US Open, а в червні цього року завоювала титул на юніорському Ролан Гаррос.

Нагадаємо, Цуренко покинула основний розіграш US Open на стадії чвертьфіналу.

А Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру в США.

Джерело - Чемпіон.

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