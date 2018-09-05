Букмекери не вірять у прохід Цуренко до півфіналу US Open

Друга ракетка України Леся Цуренко вперше у кар'єрі пробилася до чвертьфіналу відкритого чемпіонату США з тенісу.

Сьогодні, 5 вересня вона позмагається за путівку до півфіналу з японською тенісисткою Наомі Осакою з Японії.

На думку букмекерів українка - андердог матчу. Шанси на її перемогу розцінюють з коефіцієнтом 3.25. Натомість на перемогу японки дають коефіцієнт 1.35.

Осака - 19 ракетка світу.

Матч між спортсменками відбудеться на стадіоні Артура Еша орієнтовно о 19 годині за Києвом.

Нагадаємо, Цуренко візьме участь у Кубку Кремля.

Джерело - Чемпіон.