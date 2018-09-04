Цуренко вийшла у чвертьфінал US Open

Українська тенісистка Леся Цуренко вперше у своїй кар'єрі стала чвертьфіналісткою турніру серії Grand Slam.
В 1/8-й фіналу US Open українка в складному поєдинку здолала 19-річну чешку Маркету Вондроушову.
Цуренко впевнено вела в першій партії, однак потім у неї з'явилися проблеми зі здоров'ям, а перед 10-м геймом вона навіть брала медичний брейк. У результаті стартовий сет залишився за чешкою.
Але українка зуміла перетерпіти біль і здобути перемогу в другій партії, а вже у третьому сеті розгромила свою суперницю.
У чвертьфіналі турніру Цуренко зіграє проти 19-го номера світового рейтингу японки Наомі Осаки, яка пройшла Аріну Сабаленко з Білорусі.
US Open, Grand Slam(WTA)
Нью-Йорк, США
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд - $53,000,000
Леся Цуренко - Маркета Вондроушова 6:7, 7:5, 6:2
Нагадаємо, Цуренко - остання представниця України на Відкритому чемпіонаті США.
Раніше US Open покинула Еліна Світоліна.
Також, Цуренко обіграла другу ракетку світу.
Джерело - Чемпіон.