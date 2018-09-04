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Цуренко вийшла у чвертьфінал US Open

Сьогодні 08:55 694 0
Цуренко вийшла у чвертьфінал US Open

Українська тенісистка Леся Цуренко вперше у своїй кар'єрі стала чвертьфіналісткою турніру серії Grand Slam.

В 1/8-й фіналу US Open українка в складному поєдинку здолала 19-річну чешку Маркету Вондроушову.

Цуренко впевнено вела в першій партії, однак потім у неї з'явилися проблеми зі здоров'ям, а перед 10-м геймом вона навіть брала медичний брейк. У результаті стартовий сет залишився за чешкою.

Але українка зуміла перетерпіти біль і здобути перемогу в другій партії, а вже у третьому сеті розгромила свою суперницю.

У чвертьфіналі турніру Цуренко зіграє проти 19-го номера світового рейтингу японки Наомі Осаки, яка пройшла Аріну Сабаленко з Білорусі.

 US Open, Grand Slam(WTA)

Нью-Йорк, США

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $53,000,000

Леся Цуренко - Маркета Вондроушова  6:7, 7:5, 6:2

Нагадаємо, Цуренко - остання представниця України на Відкритому чемпіонаті США.

Раніше US Open покинула Еліна Світоліна.

Також, Цуренко обіграла другу ракетку світу.

Джерело - Чемпіон.

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