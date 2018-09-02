Світоліна та Цурекно продовжать свій шлях на US Open

Еліна Світоліна та Леся Цуренко продовжать свій шлях у 1/8 US Open.

3-го вересня, українки зіграють у 1/8 відкритого чемпіонату США з тенісу.

Світоліній буде протистояти Анастасія Севастова, яка посідає 18-е місце у рейтингу WTA, поєдинок розпочнеться близько 00:00.

Леся зустрінеться з 19-річною, чешкою Маркетою Вондроушовою, яка займає 103-е місце у рейтингу, розпочнеться гра приблизно о 20:30.

Нагадаємо, Цуренко без проблем пройшла до 1/8.

Також, українки встановили історичне досягнення.

Джерело - champion.com.ua.