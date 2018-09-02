Українки встановили історичне досягнення на US Open

Вперше у 1/8 фіналу US Open зіграють одразу дві українські тенісистки.

На нинішньому US Open до 1/8 фіналу вийшли Еліна Світоліна та Леся Цуренко.

Раніше українки чотири рази грали на цій стадії турніру - Юлія Вакуленко у 2007 році, Катерина Бондаренко в 2009-му, Леся Цуренко в 2016-му та Еліна Світоліна в 2017-му.

Бондаренко в 2009-му дійшла до чвертьфіналу, що є найкращим результатом серед українок на US Open.

Цуренко у 1/8 фіналу зіграє з чешкою Маркетою Вондроушовою, Світоліна зустрінеться з Анастасією Севастовою з Латвії.

Нагадаємо, Цуренко у третьому колі US Open впевнено перемогла чешку Катерину Синякову.

Водночас, Світоліна у 1/16 фіналу була сильнішою за китаянку К’ян Ван.

Джерело - Чемпіон.