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Українки встановили історичне досягнення на US Open

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Українки встановили історичне досягнення на US Open

Вперше у 1/8 фіналу US Open зіграють одразу дві українські тенісистки. 

На нинішньому US Open до 1/8 фіналу вийшли Еліна Світоліна та Леся Цуренко. 

Раніше українки чотири рази грали на цій стадії турніру - Юлія Вакуленко у 2007 році, Катерина Бондаренко в 2009-му, Леся Цуренко в 2016-му та Еліна Світоліна в 2017-му.

Бондаренко в 2009-му дійшла до чвертьфіналу, що є найкращим результатом серед українок на US Open.

Цуренко у 1/8 фіналу зіграє з чешкою Маркетою Вондроушовою, Світоліна зустрінеться з Анастасією Севастовою з Латвії. 

Нагадаємо, Цуренко у третьому колі US Open впевнено перемогла чешку Катерину Синякову

Водночас, Світоліна у 1/16 фіналу була сильнішою за китаянку К’ян Ван

Джерело - Чемпіон.

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