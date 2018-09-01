Цуренко вийшла до 1/8 фіналу US Open

Українка Леся Цуренко у третьому колі US Open впевнено перемогла чешку Катерину Синякову.

У матчі проти 54-ї ракетки світу Цуренко поступалася 1:4, однак перехопила ініціативу та виграла першу партію з рахунком 6:4.

У другому сеті українка не віддала суперниці жодного гейму - 6:0.

У наступному колі Цуренко зустрінеться з іншою представницею Чехії - Маркетою Вондроушовою, яка йде у світовому рейтингу 103-ю.

US Open, Grand Slam(WTA)

Нью-Йорк, США

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $53,000,000

Катерина Синякова (Чехія) - Леся Цуренко (Україна) 4:6, 0:6

Нагадаємо, у попередньому колі US Open Цуренко перемогла другу ракетку світу - Каролін Возняцкі з Данії.

Раніше Цуренко не мала проблем у грі проти бельгійки Алісон ван Ейтванк.

Джерело - Чемпіон.