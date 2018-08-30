Українка обіграла першу ракетку турніру в Будапешті

Сьогодні, 30 серпня, на грунтовому 60-тисячнику в Будапешті українка Катаріна Завацька виграла поєдинок 1/4 фіналу.
Українська тенісистка у двох сетах переграла Вікторію Томову з Болгарії, яка була посіяна в Угорщині під першим номером.
Будапешт
1/4 фіналу
Призовий фонд - $60,000
Катаріна Завацька - Вікторія Томова 6:4, 7:5
У наступному раунді Завацька зіграє проти третьої ракетки турніру Тамари Корпач з Німеччини.
Нагадаємо, Світоліна без проблем пройшла у наступне коло US Open.
Також, Савчук завершить кар'єру після US Open.
Джерело - Чемпіон.