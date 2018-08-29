Світоліна без проблем пройшла в наступне коло US Open

Еліна Світоліна без шансів переграла суперницю в першому колі US Open.

Протистояла Еліні 70-а ракетка світу, Татьяна Марія з Німеччини.

Перший сет завершився з рахунком 6:2 на користь українки. У другому перша ракетка України виграла 6:3.

US Open, Grand Slam(WTA)

Нью-Йорк, США

29 серпня

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $53,000,000

Еліна Світоліна - Татьяна Марія 6:2, 6:3

Нагадаємо, Цуренко без проблем вийшла в наступне коло US Open.

Також, ще одна українка побореться за вихід у наступне коло 29-го серпня.

Джерело - champion.com.ua.