Світоліна дізналася свою наступну суперницю

Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася свою суперницю у третьому раунді US Open.

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У наступному колі американського мейджора українська спортсменка змагатиметься з представницею Китаю Ван Цян (№ 52 WTA), яка без проблем впоралася з румункою Іриною Біжу.

Відзначимо, що Світоліна і Ван Цян двічі зустрічалися на корті, і обидва рази перемога йшла в скарбничку української тенісистки.

Нагадаємо, Світоліна без проблем пройшла в третє коло US Open.

Також, Цуренко пройшла в наступний етап US Open.

Джерело - telegraf.com.ua.