Мій профіль

Цуренко без особливих проблем пройшла у наступне коло US Open

Сьогодні 19:41 369
Остання українка розпочинає свій шлях на US Open
Сьогодні 14:45 718
ЛЧ. Динамо - Аякс: текстова онлайн-трансляція
Сьогодні 10:02 536
ЛЧ. Динамо - Аякс: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 08:35 1291
Калініна здобула перемогу на US Open, Козлова програла
Сьогодні 08:01 877
Ястремська покинула US Open
Сьогодні 00:13 809
Лунін гравець Леганеса. ФОТО
Вчора 22:04 2080
Блоги
10 причин бігти забіг Полтавська ніч-2018
10 причин бігти забіг Полтавська ніч-2018 Валерій Ручка
Сьогодні 15:01 238
Ломаченки дуркують: як сім'я чемпіона спробувала себе в ролі рок-виконавців. ВІДЕО
Ломаченки дуркують: як сім'я чемпіона спробувала себе в ролі рок-виконавців. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 15:09 891 1
Гравець ПСЖ анонімно допоміг дитині, але його розсекретили
Гравець ПСЖ анонімно допоміг дитині, але його розсекретили Phillip Hess
26.08.2018 11:30 1524
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:00 Футбол Ярмоленко вийде в стартовому складі Вест Гема на матч кубка Ліги. ФОТО 14
20:50 Футбол Керівництво Манчестер Юнайтед визначилися з долею Моурінью 190
20:25 Футбол Гвардіолу не запросили на Форум елітних тренерів Європи. Фонсека в списку запрошених 131
20:01 Футбол Динамо-Аякс: команди визначились з формою на гру 2365
19:41 Теніс Цуренко без особливих проблем пройшла у наступне коло US Open 369
19:28 Футбол Форвард Динамо не зіграє в матчі з Аяксом 617
19:05 Футбол Легенда Аякса розповів, що він думає про матч з Динамо 425
18:49 Футбол Погба: Ми навіть не зрозуміли, що сталось 543 3
18:31 Теніс Світоліна відмовилась давати інтерв'ю російському журналісту 999
18:05 Футбол Коноплянка повернувся до тренувань в загальній групі Шальке 164
17:48 Футбол Світлини м'яча Ліги націй обурили росіян. ФОТО 972
17:30 Баскетбол Михайлюк: Я патріот і завжди мріяв зіграти за збірну 319
17:03 Футбол Визначили найкращий гол минулого сезону за версією УЄФА. ВІДЕО 4070
16:49 Футбол Суркіс на президентських виборах підтримає кума Путіна. ФОТО 940 1
16:28 Футбол Манчестер Юнайтед представив нову виїзну форму дивного кольору 450
16:05 Футбол Чехія визначилася зі складом на матч з Україною 323
15:42 Футбол Маркевич: Динамо до снаги виграти в Аякса 845
15:22 Футбол Динамо відмовилося від футболіста через його високу зарплату 2555
15:04 Футбол Циганик: Впевнений, що динамівці вийдуть в Лігу чемпіонів 707
15:01 Легка атлетика 10 причин бігти забіг Полтавська ніч-2018 238
14:45 Теніс Остання українка розпочинає свій шлях на US Open 718
14:27 Футбол Зідан, Конте та ще 3 кандидати на пост Моурінью 1300
14:06 Футбол Півзахисник Баварії перейде в ПСЖ 584
13:47 Футбол Вербич розповів, за рахунок чого Динамо потрапить в ЛЧ 1357
13:30 Футбол Лунін провів перше тренування за новий клуб. ВІДЕО 1013

Цуренко без особливих проблем пройшла у наступне коло US Open

Сьогодні 19:41 369 0
Цуренко без особливих проблем пройшла у наступне коло US Open

Українка Леся Цуренко у 2-х сетах обіграла бельгійку Алісон ван Ейтванк.

Цуренко протистояла в першому колі US Open 39-а ракетка світового рейтингу.

Українка досить легко біграла Алісон і пройшла у наступне коло турніру в США.

US Open, Grand Slam(WTA)

Нью-Йорк, США

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $53,000,000

 Леся Цуренко - Алісон ван Ейтванк 6:3, 6:2

Нагадаємо, Світоліна пройшла в наступний етап US Open, Бондаренко вилетіла.

Також, перша ракетка світу вилетіла з цього турніру.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()