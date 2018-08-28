Цуренко без особливих проблем пройшла у наступне коло US Open

Українка Леся Цуренко у 2-х сетах обіграла бельгійку Алісон ван Ейтванк.
Цуренко протистояла в першому колі US Open 39-а ракетка світового рейтингу.
Українка досить легко біграла Алісон і пройшла у наступне коло турніру в США.
US Open, Grand Slam(WTA)
Нью-Йорк, США
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд - $53,000,000
Леся Цуренко - Алісон ван Ейтванк 6:3, 6:2
Нагадаємо, Світоліна пройшла в наступний етап US Open, Бондаренко вилетіла.
Також, перша ракетка світу вилетіла з цього турніру.
Джерело - Чемпіон.