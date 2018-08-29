Світоліна: Я задоволена тим як зіграла

Еліна Світоліна заявила, що задоволена своєю грою проти німкені Татьяни Марії.

Про це повідомляє xsport.ua.

"Так, я дуже-дуже рада і задоволена своєю сьогоднішньою грою - я знала, що мені потрібно робити. Я була готова до матчу і задоволена тим, як зіграла. Сьогодні я повинна була бути готова, що м'ячі будуть летіти близько до сітки. Для мене дуже важливо було добре рухатися і, думаю, я впоралася з цим не погано".

"Я добре себе почуваю, впевнена в моїй фізичній підготовці і чекаю наступного матчу. Це важливо концентруватися тільки на одному поєдинку ".