Світоліна відмовилась давати інтерв'ю російському журналісту

Сьома ракетка світу українка Еліна Світоліна відмовилася спілкуватися з російським журналістом на US Open.

Про це повідомив продюсер і коментатор Eurosport Максим Янчевський в Twitter.

Українка не стала давати флеш-інтерв'ю після перемоги над американкою Сачією Вікері в першому колі змагань, сказавши: "Вибачте, я не можу".

Elina Svitolina refused to speak with Eurosport Russia on court after @usopen R1 win.

She said "Sorry, I can't" (on Russian) just on the way off the court.

In January 2018 it was ok. https://t.co/Nkvxi1LGCh#itsapity