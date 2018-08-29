Тенісистка роздяглася на корті US Open і заробила штраф. ВІДЕО

Французька тенісистка Алізе Корне під час матчу першого кола US Open проти шведки Йоханне Ларссон зняла футболку, перебуваючи на корті, і заробила штраф за неспортивну поведінку.
Про це повідомляє fakty.ictv.ua.
Через високу температуру (спека сягала 36 градусів) в матчі була зроблена перерва на 10 хвилин для охолодження учасниць, після якої Корне повернулася на корт в футболці, одягненою задом наперед.
Cornet( info - @nicklester , @BenRothenberg,@ymanojkumar)(🎥Eurosport) pic.twitter.com/RlfQT3t77a— doublefault28 (@doublefault28) August 28, 2018
Згідно з правилами WTA, тенісисткам дозволено знімати елементи екіпіровки лише за межами корту.
Корне поступилася Ларссон у трьох сетах (6:4, 3:6, 2:6) і покинула турнір.
Нагадаємо, Світоліна без проблем пройшла в наступне коло US Open.
Також, Цуренко без проблем вийшла в наступне коло US Open.
Джерело - fakty.ictv.ua.