Тенісистка роздяглася на корті US Open і заробила штраф. ВІДЕО

Французька тенісистка Алізе Корне під час матчу першого кола US Open проти шведки Йоханне Ларссон зняла футболку, перебуваючи на корті, і заробила штраф за неспортивну поведінку.

Про це повідомляє fakty.ictv.ua.

Через високу температуру (спека сягала 36 градусів) в матчі була зроблена перерва на 10 хвилин для охолодження учасниць, після якої Корне повернулася на корт в футболці, одягненою задом наперед.

Згідно з правилами WTA, тенісисткам дозволено знімати елементи екіпіровки лише за межами корту.

Корне поступилася Ларссон у трьох сетах (6:4, 3:6, 2:6) і покинула турнір.

Нагадаємо, Світоліна без проблем пройшла в наступне коло US Open.

Також, Цуренко без проблем вийшла в наступне коло US Open.

Джерело - fakty.ictv.ua.