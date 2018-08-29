Українки стартують у другому колі US Open

Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна продовжать свй шлях на US Open.
Сьогодні , 29 серпня, українки зіграють у другому колі відкритого чемпіонату США з великого тенісу.
Світоліній протистоятиме Татьяна Марія з Німеччини. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом.
Калініна ж позмагається із 3-ю ракеткою ракеткою світу Слоун Стівенс. Початок матчу о 19:00 за Києвом.
#USOpen Wednesday, August 29— TennisUkraine (@UkrainianTennis) 29 серпня 2018 р.
📍 Arthur Ashe Stadium | R2
🇺🇦 Kalinina - Stephens
⏰ 12 pm local
📍 Louis Armstrong Stadium | R2
🇺🇦 Svitolina - Maria
⏰ 11 am local#tennis #Ukraine pic.twitter.com/4G5KAbgBSN
Нагадаємо, Світоліна виграла перший етап турніру US Open.
Також, Світоліна готувалася разом із Шараповою до US Open.
Джерело - БТУ.