Світоліна хоче організувати великий тенісний турнір в Україні

Мій профіль

Як Зоря вдесятьох билася проти Лейпцига. ВІДЕО

Сьогодні 08:04 1838
Збірна України у фіналі чемпіонату світу з футзалу. ВІДЕО
Сьогодні 13:55 442
Ліга Європи: результати матчів плей-оф
Сьогодні 12:53 826
Ломаченка нагородили поясом журналу The Ring. ФОТО
Сьогодні 11:27 629
Українка вийшла у фінал кваліфікації US Open
Сьогодні 08:27 1152
Мужики в меншості втримують нічию
Вчора 23:21 940 1
ЛЄ. Зоря - РБ Лейпциг 0:0. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 23:21 7295 3
Блоги
Шалена підтримка команди Маліновського. ВІДЕО
Шалена підтримка команди Маліновського. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 10:00 418
Справжні патріоти: як видатні спортсмени вітали Україну з Днем прапору. ФОТО
Справжні патріоти: як видатні спортсмени вітали Україну з Днем прапору. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 16:10 789
Палаючий Амстердам: як фанати Аякса Динамо зустрічали. ВІДЕО
Палаючий Амстердам: як фанати Аякса Динамо зустрічали. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 12:25 841
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:10 Футбол Бундесліга визнала гол Ярмоленка одним із найкрасивіших в минулому сезоні. ВІДЕО 10
15:51 Футбол Шевчук: У Реброва велике майбутнє 365
15:34 Футбол Хетафе - Ейбар. Інші матчі другого туру Ла-Ліги: відео онлайн-трансляція 98
15:17 Футбол Легіонери українського чемпіонату прочитали вірш Ліни Костенко. ВІДЕО 260
14:54 Футбол Олімпік прийме Шахтар: де дивитися матч 266
14:36 Футбол Хацкевич: Коли народ єдиний - він непереможний. ВІДЕО 551 1
14:13 Біатлон Санітра розповів про функціональний стан Семенова 325
13:55 Футзал Збірна України у фіналі чемпіонату світу з футзалу. ВІДЕО 442
13:33 Біатлон Чемпіонат світу з літнього біатлону покажуть в Україні 447
13:13 Легка атлетика Рижикова перемогою привітала Україну з Днем Незалежності. ФОТО 306
12:53 Футбол Ліга Європи: результати матчів плей-оф 826
12:34 Футбол ЗМІ: Лунін найближчим часом перейде до Леганеса 475
12:10 Футбол Брат власника Мансіті хотів купити Ліверпуль за 2 млрд фунтів 521
11:53 Гандбол Кубок Дніпра: розклад турніру 181
11:27 Бокс Ломаченка нагородили поясом журналу The Ring. ФОТО 629
11:08 Футбол Маліновський не забив, але віддав гольову передачу. ВІДЕО 392
10:49 Футбол ЗМІ: Манчестер Сіті хоче продати Зінченка 675
10:29 Теніс Світоліна хоче організувати великий тенісний турнір в Україні 436
10:14 Бокс Тренер Гарсії назвав Ломаченка легким суперником 415 1
10:00 Футбол Шалена підтримка команди Маліновського. ВІДЕО 418
09:56 Футбол Тренер Лейпцига: Арбітр вибачав обидві команди 563
09:33 Теніс Молода українська тенісистка працюватиме з екс-першою ракеткою світу 533
09:12 Футбол Вернидуб про вилучення Лєднєва: під час перерви у нього наверталися сльози на очі 2803
08:56 Легка атлетика Українці привезли чотири медалі з легкоатлетичного турніру в Італії 360
08:27 Теніс Українка вийшла у фінал кваліфікації US Open 1152

Світоліна хоче організувати великий тенісний турнір в Україні

Сьогодні 10:29 436 0
Світоліна хоче організувати великий тенісний турнір в Україні

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна розповіла, що хоче провести тенісний турнір в Україні та має певні пропозиції.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу Elle, повідомляє Xsport.

"Зараз намагаюся багато вчитися, щоб після кар'єри мала чим займатися. В тому числі мене цікавить інша сторона тенісу - з точки зору організації турнірів, бізнесу.

Зараз я проводжу багато зустрічей зі спонсорами, організаторами. У мене є пропозиція влаштувати в Україні великий турнір. Це складна робота. Щоб провести турнір, який буде йти, наприклад, тиждень, потрібен рік роботи або навіть більше. Звичайно, ще дуже рано, зазвичай спортсмени цікавляться такими речами ближче до кінця кар'єри", — сказала перша ракетка України.

Нагадаємо, нещодавно Світоліна знялася у фотосесії для глянцевого журналу.

А вчора стало відомом з ким Еліна зіграє в основному раунді US Open.

Джерело - Xsport.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()