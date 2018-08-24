Світоліна хоче організувати великий тенісний турнір в Україні

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна розповіла, що хоче провести тенісний турнір в Україні та має певні пропозиції.

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналу Elle, повідомляє Xsport.

"Зараз намагаюся багато вчитися, щоб після кар'єри мала чим займатися. В тому числі мене цікавить інша сторона тенісу - з точки зору організації турнірів, бізнесу.

Зараз я проводжу багато зустрічей зі спонсорами, організаторами. У мене є пропозиція влаштувати в Україні великий турнір. Це складна робота. Щоб провести турнір, який буде йти, наприклад, тиждень, потрібен рік роботи або навіть більше. Звичайно, ще дуже рано, зазвичай спортсмени цікавляться такими речами ближче до кінця кар'єри", — сказала перша ракетка України.