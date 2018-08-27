Одразу 5 українок стартують у перший день US Open. Розклад матчів

Перший день US Open-2018 буде насиченим на поєдинки за участю українок. В одиночному розряді зіграє відразу 5 з 6 представниць України, тільки Леся Цуренко проведе матч другого кола завтра, 28 серпня.

1. Перша ракетка України Еліна Світоліна проведе поєдинок проти американки Сачії Вікері на корті "Grandstand".

Матч розпочнеться о 18:00 за Києвом.

2. Також першим запуском в той же час зіграє і Катерина Бондаренко. Її матч проти Віри Лапко з Білорусі відбудеться на корті №4.

3. Другим запуском на корті №15 зіграє Даяна Ястремська. Її матч проти чешки Кароліни Мухової орієнтовно почнеться о 20:00 за Києвом.

4.Ангеліна Калініна проведе зустріч з Катінкою фон Дайчманн третім запуском на корті №6. Орієнтовний час початку - 21:30.

5.Третім запуском зіграє ще і Катерина Козлова. Матч проти іспанки Лари Арруабаррена-Весіно на корті №15 очікується близько 21:30 за Києвом.

Нагадаємо, Ястремська піднялася в ТОП-100 WTA.

Раніше, Еліна Світоліна отримала подарунок від російянки.

Джерело - БТУ.