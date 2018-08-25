Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська дізналися імена своїх суперниць на старті US Open

21-річна Ангеліна Калініна і 18-річна Даяна Ястремська дізналися імена своїх суперниць у першому колі останнього Grand Slam у сезоні US Open.

Калініна в красивому стилі подолала кваліфікацію і в першому матчі основи Відкритого чемпіонату США зіграє з іншим кваліфаєром представницею Ліхтенштейну Катінки фон Дайхманн із 166 рядку світового рейтингу. До цього тенісистки жодного разу не зустрічалися між собою.

Ястремська потрапила в основну сітку безпосередньо і на старті турніру зустрінеться з переможницею кваліфікації чешкою ​​Кароліною Мухоою з 202 рядку рейтингу WTA. До цього тенісистки зустрічалися між собою один раз. У минулому сезоні на грунтовому турнірі в Празі перемога дісталася Муховій.

Нагадуємо, що Калініна перемогла в кваліфікації і вперше у кар'єрі проходить в основну сітку турніру Grand Slam.

Раніше повідомлялося, що Світоліна хоче організувати великий тенісний турнір в Україні.

Джерело - Чемпіон.