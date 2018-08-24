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Калініна перемогла в кваліфікації і вперше у кар'єрі проходить в основну сітку турніру Grand Slam

Вчора 22:45 317 0
Калініна перемогла в кваліфікації і вперше у кар'єрі проходить в основну сітку турніру Grand Slam

 Українка Ангеліна Калініна виграла фінал кваліфікації на US Open.

21-річна Калініна стала вже третьою українкою, яка в цьому році дебютує в основі на мейджор. У Мельбурні свої перші матчі на дорослому Шоломі зіграла Марта Костюк, а в Нью-Йорку готується до дебюту Даяна Ястремська.

За свою кар'єру Ангеліна раніше не вигравала два матчі поспіль в кваліфікації мейджорів. На US Open-2017 і Ролан Гаррос-2018 тенісистка покидала відбіркові змагання після другого раунду.

US Open, Grand Slam(WTA)

Нью-Йорк, США

Хард, кваліфікація, одиночний розряд, друге коло

Призовий фонд - $53,000,000

Ангеліна Калініна - Джеймі Форліс 3:6, 6:2, 6:1

Нагадаємо, п'ятеро українок дізналися імена суперниць в основному раунді відкритого чемпіонату США з тенісу.

А от Марта Костюк вилетіла після другого раунду кваліфікації US Open.

Джерело - ВТУ.

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