П'ятеро українок зіграє в основній сітці US Open

У жіночому турнірі відкритого чемпіонату США з тенісу зіграє п'ятеро українок в основній сітці змагань.
Це Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова і Даяна Ястремська.
US Open, Grand Slam(WTA)
Нью-Йорк, США
Хард, кваліфікація, одиночний розряд
Призовий фонд - $53,000,000
Еліна Світоліна — Сачія Вікері
Леся Цуренко — Алісон ван Ейтванк
Катерина Бондаренко — Віра Лапко
Катерина Козлова — Лара Аррубаррена
Даяна Ястремська — переможниця кваліфікації
Нагадаємо, Марта костюк не пройшла до основної сітки турніру.
А от Ангеліна Калініна вдалос тартувала у кваліфікації.
Джерело - Чемпіон.