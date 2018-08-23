П'ятеро українок зіграє в основній сітці US Open

У жіночому турнірі відкритого чемпіонату США з тенісу зіграє п'ятеро українок в основній сітці змагань.

Це Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова і Даяна Ястремська.

US Open, Grand Slam(WTA)

Нью-Йорк, США

Хард, кваліфікація, одиночний розряд

Призовий фонд - $53,000,000

Еліна Світоліна — Сачія Вікері

Леся Цуренко — Алісон ван Ейтванк

Катерина Бондаренко — Віра Лапко

Катерина Козлова — Лара Аррубаррена

Даяна Ястремська — переможниця кваліфікації

Нагадаємо, Марта костюк не пройшла до основної сітки турніру.

А от Ангеліна Калініна вдалос тартувала у кваліфікації.

Джерело - Чемпіон.