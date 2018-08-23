Костюк програла Бузковій та покинула US Open

Українська юна тенісистка Марта Костюк вилітає із кваліфікації US Open.

Українка не змогла зчинити опір представниці Чехії Марі Бузковій. Перший сет, наша співвітчизниця програла 6:1. А в другому змогла відігратися з 5:2, але у підсумку програла — 7:5.

Таким чином вже після другого раунду кваліфікації на відкритий чемпіонат США з тенісу молода українка покидає турнір.

US Open, Grand Slam(WTA)

Нью-Йорк, США

Хард, кваліфікація, одиночний розряд

Призовий фонд - $53,000,000

Марта Костюк - Марі Бузкова 1:6, 7:5

Нагадаємо, у першому раунді Марта переграла росіянку

А перед матчем букмекери вважали Костюк фавориткою.

Джерело - Чемпіон.