Сборная Украины проиграла Канаде и потеряла шансы на выход в финал восьми Лиги наций

Сборная Украины по волейболу потерпела обидное поражение от Канады в 12 матче Лиги наций и потеряла шансы на выход в Финал восьми.

Поединок завершился со счетом 3:1 по сетам, из-за чего украинцы не заработали ни одного очка в турнирную таблицу.

В первой партии канадцы создали преимущество в начале, которое нивелировалось при счете 14:14. Однако развить свой успех подопечные Рауля Лосано не сумели, проиграв в итоге 25:21.

Второй сет также выдался довольно сложным для сборной Украины. Несмотря на преимущество в 5 очков при счете 17:12, канадская сборная сумела выровнять ситуацию и украинцы выиграли партию с минимальным счетом 27:25.

Третий сет также выдался крайне напряженным, однако подопечные Рауля Лосано на этот раз не сумели получить преимущество в два очка после ничейного счета 25:25.

В четвертой, как и в первой партии, украинские волейболисты не сумели навязать борьбу и уступили со счетом 25:21.

По итогам этой игры Украина осталась на 7, проходной, позиции в таблице Лиги наций, однако для выхода в Финал восьми украинцам необходимо было выиграть хотя бы два сета и заработать одно очко.

Лига наций-2025 – Групповой этап

12 матч, 20 июля

Украина – Канада 1:3 (21:25, 27:25, 29:31, 21:25)

Напомним, что в течение турнира украинцы одолели США, в невероятном матче победили Кубу и Японию, не оставили шансов Турции, одолели Болгарию и Нидерланды, а также обидно проиграли Бразилии, Ирану, Франции, Италии и Сербии.