Сборная Украины в драматическом матче уступила Италии в Лиге наций

Сборная Украины по волейболу в напряженном матче уступила команде Италии в рамках третьей игровой недели Лиги наций.

Поединок завершился со счетом 2:3.

Итальянцы достаточно легко смогли взять первый сет – 25:15. Украинцы навязали борьбу во второй партии, однако победу в концовке одержали действующие чемпионы мира.

Переломным для Украины стал третий сет, где "сине-желтые" проявили характер и разбили соперника со счетом 26:16. Несколько похожей стала следующая партия – 25:23.

Тай-брейк начался с провала для "сине-желтых" – 0:3. В дальнейшем украинцы смогли сократить отставание, однако итальянцы провели мощную концовку и забрали матч.

Лига наций-2025

Групповой этап, 10 матч

17 июля

Украина – Италия 2:3 (15:25, 20:25, 25:16, 25:23, 10:15)

Напомним, "сине-желтые" после победы над Нидерландами сохранили место в Лиге наций на следующий сезон. У Украины шесть побед после девяти матчей, они продолжают борьбу за выход в финал восьми.

Следующий матч команда сыграет против Сербии в пятницу, 18 июля.