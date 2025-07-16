Плей-офф все ближе: Украина в невероятном матче обыграла Нидерланды в Лиге наций

Сборная Украины по волейболу в невероятно напряженном матче обыграла команду Нидерландов на старте третьей игровой недели Лиги наций.

Поединок завершился со счетом 3:2.

Первый сет начинался с обмена подачами, никто не отпускал соперника в отрыв. Лишь в середине партии "сине-желтые" сумели немного вырваться вперед. Этого преимущества хватило, чтобы забрать игру.

Во втором сете решающим стало уже начало, когда нидерландцы забрали 4 подачи подряд и вышли вперед (7:3). С того момента Украина так и не смогла догнать соперника.

В третьей партии игра была равной до самого конца. Лишь при счете 19:19 Нидерланды перехватили инициативу и из семи розыгрышей забрали шесть. Этого хватило, чтобы выйти вперед во встрече.

Потенциально решающий сет начался с преимущества подопечных Рауля Лосано. Украина с самого старта вырвалась вперед и не позволила соперникам перехватить инициативу. В итоге игра перешла в тай-брейк.

На тай-брейке себя прекрасно проявил лидер украинской команды Василий Тупчий, который за эту партию вышел в лидеры по количеству набранных очков. И это помогло Украине одержать победу.

Все же стоит отметить, что у Украины не пошла игра на блоках – самой сильной стороне нашей команды. Нидерланды превзошли "сине-желтых" по показателю удачных блоков, а также были лучшими на подачах.

Лига наций-2025

Групповой этап, 9 матч

16 июля

Украина – Нидерланды 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13)

Напомним, украинцы одолели США, в невероятном матче победили Кубу и Японию, не оставили шансов Турции, одолели Болгарию, а также обидно проиграли Бразилии, Ирану и Франции.

Для выхода в плей-офф команде нужно финишировать в топ-8. Перед этой игрой украинцы шли шестыми. Победа в этой игре значительно улучшила шансы Украины пройти в следующий этап.

С расписанием последних поединков первого этапа можно ознакомиться по этой ссылке.