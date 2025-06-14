Первое поражение: Украина не удержала победу над Бразилией в Лиге наций

В третьем матче Лиги наций команда Рауля Лосано провела поединок с хозяевами - сборной Бразилии.

Первый сет прошел в равной борьбе. Впрочем наша команда лидировала с небольшим преимуществом. В конце концов, и завершение было за подопечными Рауля Лосано - 25:19 в пользу сборной Украины.

Еще более убедительно сыграла Украина во втором сете. Наша команда поймала кураж: уверенно подавал Тупчий, хорошо работал блок, соперник имел проблемы с организацией игры. В итоге, еще один сет за сине-желтыми - 25:14

Бразильцы пришли в себя: трибуны гнали вперед местную команду, а игрокам Рауля Лосано, которые имели всего 14 часов на отдых перед этим матчем, было все труднее.

Третий сет начался в равной борьбе, впрочем небольшое преимущество удерживали хозяева. При счете 13:10 Рауль Лосано взял тайм-аут. Это помогло Украине немного приблизиться в счете, однако хозяева не отдали преимущество - 25:22.

Четвертый сет начался с лидерства украинцев. Бразильцы сподобились на камбэк: при счете 7:6 в пользу соперника Лосано взял тайм-аут.

Однако это не дало желаемого результата. В концовке сета Украина приблизилась всего на одно очко. Впрочем последний розыгрыш был за Бразилией - 25:23 и равный счет по сетам.

Тай-брейк лучше начал соперник. Нашей команде набранные очки давались непросто, не работала подача, Бразилия выиграла важный челлендж. Местные игроки поймали кураж и победили на тайбрейке 15:10.

В конце концов, Бразилия довела матч до волевой победы со счетом 3:2.

Лига наций-2025 Групповой этап,14 июня

Бразилия - Украина 3:2 (19:25, 14:25, 25:22, 25:23, 15:10)

Напомним, что в первых двух матчах Лиги наций Украина победила США и Кубу. Американцев подопечные Рауля Лосано одолели со счетом 3:0, а вот поединок с кубинцами был более конкурентным - 3:2 победа Украины.

После трех туров в активе украинцев две победы и одно поражение.

Завтра наша сборная сыграет последний матч первой игровой недели против Ирана. Начало в 19:30.