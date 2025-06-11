Сборная Украины одержала первую в истории победу в Лиге наций

В среду, 11 июня, сборная Украины по волейболу сыграла свой первый матч в истории в Лиге наций. Соперником "сине-желтых" была команда США, бронзовый призер Олимпиады-2024.

Поединок состоялся в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и завершился со счетом 3:0.

Первый сет украинцы выиграли благодаря нескольким удачным сериям в начале игры. Они обеспечили команде достаточное преимущество, чтобы в итоге одолеть соперника (25:22).

Во втором же сете до последнего не было понятно, кто победит. Лишь после счета 20:18 сборная Украины взяла инициативу в свои руки и одержала победу 25:20.

Команде оставалось выиграть еще в одном из трех сетов для первого в истории Украины триумфа в Лиге наций. И, несмотря на относительно неудачный старт следующего сета, украинцы с первой попытки добились результата (25:23).

Дополнительно хочется выделить качественную игру Василия Тупчия, который забил много важных мячей и набрал больше всего очков, чем помог команде в этом историческом достижении.

Лига наций-2025

Групповой этап, 11 июня

Украина – США 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)

В этом сезоне Международная федерация волейбола увеличила список участников с 16 до 18. Команды разделили на три пула по шесть сборных. Каждая команда на групповом этапе проведет по 12 матчей, после чего определятся восемь стран, которые выйдут в плей-офф.

После США Украина сыграет еще три матча в эту игровую неделю: против Кубы (13 июня), Бразилии (14 июня) и Ирана (15 июня). С полным расписанием игр украинцев на турнире можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Напомним, в рамках подготовки к ЛН-2025 сборная Украины сыграла на международном турнире Silesia Cup-2025. В первом туре подопечные Рауля Лосано переиграли сборную Польши, во втором уступили команде Германии, а в третьем были сильнее Болгарии.