Украина в списке: за последние 3 места в плейоф Лиги наций поспорят сразу 7 сборных

Мужская сборная Украины по волейболу по итогам 11-ти туров Лиги наций опустилась с 6 на 7-е место в общей турнирной таблице.

Это произошло после неожиданного поражения от Сербии.

После 11 встреч в активе "сине-желтых" шесть побед, и они продолжают борьбу за выход в финал восьми. Команде осталось сыграть еще один матч против Канады, который состоится 20 июля, и победы может не хватить.

Сейчас вакантными для выхода в плей-офф осталось 3 места, за которые, включая Украину, поборется еще 6 команд, а именно: Япония, Куба, Словения, США, Иран и Болгария.

5. Япония – 7 побед (4 поражения), 20 очков

6. Куба – 6 побед (5 поражений), 19 очков

7. Украина – 6 побед (5 поражений), 18 очков

8. Словения – 6 побед (4 поражения), 17 очков

9. США – 6 побед (4 поражения), 16 очков

10. Иран – 5 побед (5 поражений), 17 очков

11. Болгария – 5 побед (5 поражений), 15 очков

Завтра, 19 июля, между собой сыграют Турция – Бразилия, Германия – США, Болгария – Польша, Словения – Италия.

Напомним, украинцы одолели США, в невероятном матче победили Кубу и Японию, не оставили шансов Турции, одолели Болгарию и Нидерланды, а также обидно проиграли Бразилии, Ирану, Франции и Италии.