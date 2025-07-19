Украина в списке: за последние 3 места в плейоф Лиги наций поспорят сразу 7 сборных
Мужская сборная Украины по волейболу по итогам 11-ти туров Лиги наций опустилась с 6 на 7-е место в общей турнирной таблице.
Это произошло после неожиданного поражения от Сербии.
После 11 встреч в активе "сине-желтых" шесть побед, и они продолжают борьбу за выход в финал восьми. Команде осталось сыграть еще один матч против Канады, который состоится 20 июля, и победы может не хватить.
Сейчас вакантными для выхода в плей-офф осталось 3 места, за которые, включая Украину, поборется еще 6 команд, а именно: Япония, Куба, Словения, США, Иран и Болгария.
- 5. Япония – 7 побед (4 поражения), 20 очков
- 6. Куба – 6 побед (5 поражений), 19 очков
- 7. Украина – 6 побед (5 поражений), 18 очков
- 8. Словения – 6 побед (4 поражения), 17 очков
- 9. США – 6 побед (4 поражения), 16 очков
- 10. Иран – 5 побед (5 поражений), 17 очков
- 11. Болгария – 5 побед (5 поражений), 15 очков
Завтра, 19 июля, между собой сыграют Турция – Бразилия, Германия – США, Болгария – Польша, Словения – Италия.
Напомним, украинцы одолели США, в невероятном матче победили Кубу и Японию, не оставили шансов Турции, одолели Болгарию и Нидерланды, а также обидно проиграли Бразилии, Ирану, Франции и Италии.