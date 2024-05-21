Спортдир на Джиро: известный украинский велопрофи раскрыл, какие зарплаты у спортсменов и спортивных директоров

Бывший профессиональный велосипедист, а сейчас спортивный директор команды Lidl-Trek Ярослав Попович имеет немалый опыт за своими плечами в плане велоспорта.

На протяжении своей карьеры он стал третьим призером Джиро д'Италия-2003, лучшим молодым гонщиком Тур де транс-2005, победителем "Тура Каталонии" 2006 года, грегари (гонщик, который работает на лидера) легендарного американца Ленса Армстронга и Заслуженным мастер спорта.

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Таким образом, он получал разные заработные платы в своей карьере, однако сейчас решил рассказать о том, сколько зарабатывает на должности спортивного директора профессиональной велокоманды. Также Попович раскрыл зарплаты спортсменов.

Заработные платы профессиональных велогонщиков и спортивных директоров

Зарплаты очень отличаются, как, к примеру, в футболе, или других видах спорта. Есть ребята, которые зарабатывают и по 3-5 млн евро в год, а есть те, кто 1 млн или 400-500 тысяч. Все зависит от того, какого уровня спортсмены, что они выигрывают, как они ездят. Минимальный контракт сейчас - 70-80 тысяч евро, но это также зависит от того, что они делают, какую роль играют в команде.

Относительно зарплат спортивных директоров, здесь также все меняется, в зависимости от команды. У кого-то может быть 50-60 тысяч евро в год, у кого-то 100-150. Все зависит, какая команда, какого уровня спортивный директор.

К слову, Джиро д'Италия завершится в Риме 26 мая. Маршрут протяженностью 3400,8 км проложен по территории Италии.