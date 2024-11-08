Ярослав Попович: "Полномасштабная война поспособствовала развитию украинского велоспорта"

По состоянию на 2024 год Украина осталась без единого гонщика в Мировом туре – элитном дивизионе мирового шоссейного велоспорта. Представлять наше государство на самом высоком уровне продолжает только знаменитый Ярослав Попович, который занимает должность спортивного директора одной из сильнейших команд мира, Lidl Trek.

В эксклюзивном интервью "Чемпиону" призер общего зачета Джиро д'Италия-2003 и лучший молодой гонщик Тур де Франс-2005 рассказал о специфике работы спортивного директора, планах Lidl Trek на следующий сезон и оценил состояние дел в украинском велоспорте.

– Чем занимается сейчас спортивный директор команды Мирового тура? У Вас отпуск, или уже идет подготовка к новому сезону?

– Сейчас отпуск, провожу время с детьми. Что касается работы – работаем в онлайн-режиме с другими директорами, готовим план на следующий год. Обсуждаем соревнования, на которых бы хотели выступить, на каких – нет, каких гонщиков хотели бы видеть на тех или иных соревнованиях.

Можно сказать, набрасываем общий эскиз расписания на сезон, чтобы потом, когда уже увидимся вживую, то определяться с точными составами на гонки. Предсезонные сборы у нас будут с 8 по 20 декабря.

– Вы начали карьеру спортивного директора практически сразу после того, как завершили карьеру гонщика (в 2016 году, – прим.). Насколько трудно было перестроиться и управлять людьми, которые еще вчера были партнерами по команде?

– Было легко, потому что не было времени задумываться над тем, что завершил карьеру спортсмена. Да и в первые месяцы я не руководил. Первые месяцы были для адаптации: смотрел, как все функционирует, как работают другие спортивные директора, набил руку в этой работе. А управлять гонщиками, с которыми еще вчера жил в одной комнате, было интересно.

– Какие Ваши любимые гонки как спортивного директора?

– Париж – Рубе, Страде Бьянке... Все те же, которые были любимыми и когда был гонщиком, вкусы не изменились.

instagram.com/yaropopovych

– Как в целом оцените сезон 2024 года для вашей команды, Lidl Trek?

– Сезон у нас получился супер. Выстрелил Джонатан Милан, много гонок выиграл. И в целом команда очень хорошо выступала. Если в предыдущие годы мы были на 9 – 13 местах в мировом рейтинге UCI (Международного союза велосипедистов), мы были крепкими середняками, то в этом году мы боролись за третье место и завершили четвертыми. Мы сделали очень сильный рывок.

Нам не хватает гонщика, который бы боролся за призовые места в общем зачете многодневок, но тут нужно везение, и пока что таких гонщиков у нас нет.

– А рассматриваете ли вы на эту роль Маттиаса Скьелмосе, который замкнул топ-5 на Вуэльте?

– Он молодой, перспективный, очень стремительно прогрессирует в последние годы, но бороться за топ-3 ему пока слишком тяжело. Тем не менее, на недельных многодневках он уже очень сильно выступает, и Вуэльту проехал очень хорошо. Мы возлагаем на него большие надежды.

– Какие планы относительно него на следующий сезон? Планирует ли он ехать Джиро д'Италия или Тур де Франс?

– Он уже ездил Джиро, Вуэльту, на следующий год он поедет Тур.

Маттіас Ск'єлмосе instagram.com/skjelmose_

– Компания Lidl (немецкая международная сеть супермаркетов, – прим.) присоединилась к Вашей команде в роли нового спонсора полтора года назад. Насколько это повлияло на команду в плане стратегии, приоритетных гонок, комплектации состава?

– В плане комплектации ничего не изменилось, у нас уже был сформирован состав. Но финансирование увеличилось, они подписали контракт на 5 лет, сейчас наш менеджер работает над тем, чтобы продлить еще на 5.

А планка ожиданий поднялась очень высоко. Чем больше тебе дают денег – тем лучшего результата требуют. Уровень должен подниматься, в ближайшие годы у нас будет многое меняться в команде.

Это немецкая компания, они хотят все контролировать. Когда тебе много платят – то и много требуют. Сейчас наш менеджер работает над тем, чтобы приобрести сильного генеральщика. Это непросто, потому что их мало и они очень дорогие. Поэтому пока работаем с теми гонщиками, которые уже есть у нас – Мадс Педерсен, Милан. Обдумываем, ставить ли их вместе на соревнования. Это два сильных лидера, поэтому это нужно хорошо обдумывать.

– Педерсен недавно у себя в Instagram заявил, что его цель на следующий сезон – Париж – Рубе. Насколько трудно ему будет бороться с такими монстрами, как Матье Ван дер Пул или Воут Ван Арт?

– Педерсен – очень сильный гонщик. Он всегда на уровне, борется за призовые места (на Париж – Рубе-2024 датчанин финишировал третьим, – прим.). Поэтому соревноваться с ними будет не настолько тяжело. Однако Париж – Рубе – очень специфическая гонка, там очень велика роль фактора везения. Один прокол или поломка может изменить все. Этот день должен быть для тебя максимально фартовым, в том числе и в плане здоровья. Все должно быть на 100%, даже обычный насморк – это уже плохо.

Мадс Педерсен

– В 2021 году Париж – Рубе впервые за 19 лет было дождливым. Болельщики очень ждали этого, а насколько гонщикам и директорам было трудно работать в таких условиях?

– Для нас в автомобиле это тоже очень тяжелое соревнование, потому что ты не можешь расслабиться даже на 5 секунд, всегда надо будет сосредоточенным, чтобы не разбить авто на брусчатке. Для нас этот один день идет за семь обычных. А для зрителей это, конечно, очень зрелищно.

– Джонатан Милан в этом году проявил себя как суперспринтер, однако прекрасно выступал и на фламандских однодневках на брусчатке. Будет ли он развиваться в этом направлении?

– Почему бы и нет? Все эти фламандские однодневки всегда нравятся гонщикам, особенно таким мощным. Однозначно от будет пробовать себя там.

– Планируете ставить его на Париж – Рубе вместе с Педерсеном?

– По состоянию на данный момент да. На такие топовые гонки у нас всегда большой расширенный список из 12 гонщиков. Потом со временем кто-то отсеивается, однако в планах – да. На такой гонке, как Париж – Рубе лучше всегда иметь двух претендентов на высокие места, чем одного.

Джонатан Мілан instagram.com/_jonathanmilan_

– В этом году в Вашей команде выстрелил такой молодой талант, как Тибо Нис. Кем вы его видите – панчером? Или он будет развивать свои спринтерские навыки?

– Он будет больше панчером. Мы хотим заставить его меньше ездить велокросс и больше – шоссе. Потому что сейчас у него в контракте предусмотрен и велокросс.

– В современном велоспорте вообще появился тренд на успешный переход с велокросса на шоссе. С чем Вы это связываете?

– Раньше на шоссе переходили в основном с трека, но теперь велоспорт стал более разнообразным. Сейчас гонщики постоянно чем-то занимаются. Раньше соревнования начинались в конце января, в феврале, а сейчас сезон длится круглый год. Поэтому гонщики, даже отдыхая, участвуют в соревнованиях.

– Перед началом сезона-2024 к Вашей команде присоединился победитель Джиро д'Италия-2020, Тао Геогеган Харт. Однако он перешел к Вам после тяжелой травмы, перелома бедра, и сезон получился неудачным. Как дела с его возвращением к оптимальной форме?

– В велоспорте так бывает – ты приобрел какого-то гонщика, а он сломался... Не всегда возможно предсказать, что и как будет. Чем раньше ты приобрел гонщика – тем больше риск, что он еще до перехода в твою команду получит травму.

Тао Геогеган Харт instagram.com/taogeogheganhart

После такой травмы очень трудно восстановиться – и морально, и физически. Для него это был очень тяжелый сезон. Было очень много падений, и у человека уже автоматически включается инстинкт самосохранения. Этот сезон у него не удался, было еще несколько падений, которые точно не помогли ему.

– В 2023 году Ваша команда разорвала контракт с Антонио Тибери после скандала с застреленной кошкой чиновника из Сан-Марино. Это было решение менеджмента команды или спонсоров?

– Спонсоров. У нас американские спонсоры, для них это очень важный вопрос, они очень придирчивы к этому, и именно они инициировали расторжение контракта.

– Во времена Вашей карьеры украинский велоспорт был на подъеме: на самом высоком уровне выступали Вы, Сергей Гончар, Юрий Кривцов, Андрей Гривко и другие. Сейчас у Украины нет ни одного представителя в Мировом туре. С чем связан такой спад в отечественном велоспорте?

– Это трудный вопрос. Думаю, развитию украинского велоспорта поспособствовало начало полномасштабной войны. Очень много спортсменов уехали заграницу, у них есть больше возможностей заниматься велоспортом в Европе, выступать на различных соревнованиях. Думаю, через 3-5 лет мы увидим результат этого массового выезда спортсменов.

А текущие проблемы связаны с менталитетом наших спортсменов, с тем, что они не выезжают за границу. Для развития нужно выезжать в Европу, участвовать в гонках, попадать на радары команд.

– Несколько лет назад Марк Падун выдавал очень хорошие результаты, а в этом сезоне у него всего 8 гоночных дней, из которых в четырех он не добрался до финиша. Что с ним происходит?

– На счет Падуна ничего не знаю. Он где-то исчез, его все ищут. Никто не знает, что происходит, не могу ничего сказать.

Марк Падун instagram.com/mpadun

Я с ним виделся на гонках, когда он еще выступал в Мировом туре, просто на уровне «Привет – Пока», какого-то более тесного общения не было. Но очень странно, что он куда-то исчез. До меня дошли слухи, что его ищут в команде, никто не знает, где он. Происходит что-то непонятное.

– А что насчет Андрея Пономаря? Он также был в команде Мирового тура, Arkea Samsic, но выпал из элитного дивизиона...

– Чтобы держаться в Мировом туре, нужно давать результат. Если ты уходишь из Мирового тура – это уже что-то значит. Наверное, им были недовольны, это такой уровень, что здесь никто ни с кем не возится.

– В отношении Пономаря существует мнение, что его слишком рано начали эксплуатировать: он в возрасте 18 лет проехал полностью Джиро д'Италия, еще когда выступал за Androni Giocattoli. Не считаете ли Вы, что проблема в этом?

– Возможно. Я не знаю, как он тренировался, как ездил. На нашем уровне, в нашей команде мы очень тщательно за этим следим, у нас есть врачи, тренеры. Мы с умом относимся к молодым спортсменам, не даем им слишком большой нагрузки. Не знаю, как было с ним, кто его вел. Но в таких маленьких командах за этим никто не следит, для них главное – голы, очки, секунды.

– В составе Проконтинентальной команды Corratec - Vini Fantini выступает еще один украинец, Кирилл Царенко, для которого это был первый сезон на таком уровне. Как оцените его?

– О нем я слышал много хорошего – что это сильный спортсмен, хороший парень. Он уже начал неплохо выступать, будем надеяться, что продержится на таком уровне.

– Как Вам в целом сезон 2024 года в мировом велоспорте, доминирование Тадея Погачара? Сможет ли он задержаться на таком уровне?

– Он просто зверь, с ним неинтересно ездить и соревноваться, борьба идет только за второе место. Еще несколько лет назад вся борьба разворачивалась на последних 15-20 км дистанции, а он делает спорт не очень интересным, уходя в ранние атаки за 80 км до финиша и не подпуская соперников.

– И напоследок – вопрос ностальгического характера. На прошлой неделе состоялась презентация маршрута Тур де Франс-2025, и 15-й этап будет финишировать в Каркассоне. Это особое для Вас место, здесь Вы одержали свою победу на этапе Тур де Франс в 2006 году. Какие у вас остались воспоминания о той победе и о том дне?

– Это был, наверное, самый тяжелый день в моей спортивной жизни. Мне было очень плохо, до этого мы несколько дней подряд постоянно тянули пелотон за собой, и было очень тяжело. В начале того этапа я чуть ли не первым отставал в горах. Но я – дизель, со временем разогрелся, сел за Алессандро Балланом, он меня вытащил в отрыв. Я молился, чтобы нас догнали, мне было очень плохо. Но в итоге получилось так, что я выиграл этап. Это школа жизни, которая учит тебя тому, что никогда не надо сдаваться.