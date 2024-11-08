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Ярослав Попович: "Полномасштабная война поспособствовала развитию украинского велоспорта"

Олег Дідух — 8 ноября 2024, 06:00
instagram.com/yaropopovych
Ярослав Попович: Полномасштабная война поспособствовала развитию украинского велоспорта

По состоянию на 2024 год Украина осталась без единого гонщика в Мировом туреэлитном дивизионе мирового шоссейного велоспорта. Представлять наше государство на самом высоком уровне продолжает только знаменитый Ярослав Попович, который занимает должность спортивного директора одной из сильнейших команд мира, Lidl Trek.

В эксклюзивном интервью "Чемпиону" призер общего зачета Джиро д'Италия-2003 и лучший молодой гонщик Тур де Франс-2005 рассказал о специфике работы спортивного директора, планах Lidl Trek на следующий сезон и оценил состояние дел в украинском велоспорте.

Чем занимается сейчас спортивный директор команды Мирового тура? У Вас отпуск, или уже идет подготовка к новому сезону?

Сейчас отпуск, провожу время с детьми. Что касается работыработаем в онлайн-режиме с другими директорами, готовим план на следующий год. Обсуждаем соревнования, на которых бы хотели выступить, на какихнет, каких гонщиков хотели бы видеть на тех или иных соревнованиях.

Можно сказать, набрасываем общий эскиз расписания на сезон, чтобы потом, когда уже увидимся вживую, то определяться с точными составами на гонки. Предсезонные сборы у нас будут с 8 по 20 декабря.

Вы начали карьеру спортивного директора практически сразу после того, как завершили карьеру гонщика (в 2016 году,прим.). Насколько трудно было перестроиться и управлять людьми, которые еще вчера были партнерами по команде?

Было легко, потому что не было времени задумываться над тем, что завершил карьеру спортсмена. Да и в первые месяцы я не руководил. Первые месяцы были для адаптации: смотрел, как все функционирует, как работают другие спортивные директора, набил руку в этой работе. А управлять гонщиками, с которыми еще вчера жил в одной комнате, было интересно.

Какие Ваши любимые гонки как спортивного директора?

ПарижРубе, Страде Бьянке... Все те же, которые были любимыми и когда был гонщиком, вкусы не изменились.

instagram.com/yaropopovych

Как в целом оцените сезон 2024 года для вашей команды, Lidl Trek?

Сезон у нас получился супер. Выстрелил Джонатан Милан, много гонок выиграл. И в целом команда очень хорошо выступала. Если в предыдущие годы мы были на 913 местах в мировом рейтинге UCI (Международного союза велосипедистов), мы были крепкими середняками, то в этом году мы боролись за третье место и завершили четвертыми. Мы сделали очень сильный рывок.

Нам не хватает гонщика, который бы боролся за призовые места в общем зачете многодневок, но тут нужно везение, и пока что таких гонщиков у нас нет.

А рассматриваете ли вы на эту роль Маттиаса Скьелмосе, который замкнул топ-5 на Вуэльте?

Он молодой, перспективный, очень стремительно прогрессирует в последние годы, но бороться за топ-3 ему пока слишком тяжело. Тем не менее, на недельных многодневках он уже очень сильно выступает, и Вуэльту проехал очень хорошо. Мы возлагаем на него большие надежды.

Какие планы относительно него на следующий сезон? Планирует ли он ехать Джиро д'Италия или Тур де Франс?

Он уже ездил Джиро, Вуэльту, на следующий год он поедет Тур.

Маттіас Ск'єлмосе

Маттіас Ск'єлмосе

instagram.com/skjelmose_

Компания Lidl (немецкая международная сеть супермаркетов,прим.) присоединилась к Вашей команде в роли нового спонсора полтора года назад. Насколько это повлияло на команду в плане стратегии, приоритетных гонок, комплектации состава?

В плане комплектации ничего не изменилось, у нас уже был сформирован состав. Но финансирование увеличилось, они подписали контракт на 5 лет, сейчас наш менеджер работает над тем, чтобы продлить еще на 5.

А планка ожиданий поднялась очень высоко. Чем больше тебе дают денегтем лучшего результата требуют. Уровень должен подниматься, в ближайшие годы у нас будет многое меняться в команде.

Это немецкая компания, они хотят все контролировать. Когда тебе много платятто и много требуют. Сейчас наш менеджер работает над тем, чтобы приобрести сильного генеральщика. Это непросто, потому что их мало и они очень дорогие. Поэтому пока работаем с теми гонщиками, которые уже есть у насМадс Педерсен, Милан. Обдумываем, ставить ли их вместе на соревнования. Это два сильных лидера, поэтому это нужно хорошо обдумывать.

Педерсен недавно у себя в Instagram заявил, что его цель на следующий сезонПарижРубе. Насколько трудно ему будет бороться с такими монстрами, как Матье Ван дер Пул или Воут Ван Арт?

Педерсеночень сильный гонщик. Он всегда на уровне, борется за призовые места (на ПарижРубе-2024 датчанин финишировал третьим,прим.). Поэтому соревноваться с ними будет не настолько тяжело. Однако ПарижРубеочень специфическая гонка, там очень велика роль фактора везения. Один прокол или поломка может изменить все. Этот день должен быть для тебя максимально фартовым, в том числе и в плане здоровья. Все должно быть на 100%, даже обычный насморкэто уже плохо.

Мадс Педерсен

Мадс Педерсен

В 2021 году ПарижРубе впервые за 19 лет было дождливым. Болельщики очень ждали этого, а насколько гонщикам и директорам было трудно работать в таких условиях?

Для нас в автомобиле это тоже очень тяжелое соревнование, потому что ты не можешь расслабиться даже на 5 секунд, всегда надо будет сосредоточенным, чтобы не разбить авто на брусчатке. Для нас этот один день идет за семь обычных. А для зрителей это, конечно, очень зрелищно.

Джонатан Милан в этом году проявил себя как суперспринтер, однако прекрасно выступал и на фламандских однодневках на брусчатке. Будет ли он развиваться в этом направлении?

Почему бы и нет? Все эти фламандские однодневки всегда нравятся гонщикам, особенно таким мощным. Однозначно от будет пробовать себя там.

Планируете ставить его на ПарижРубе вместе с Педерсеном?

По состоянию на данный момент да. На такие топовые гонки у нас всегда большой расширенный список из 12 гонщиков. Потом со временем кто-то отсеивается, однако в планахда. На такой гонке, как ПарижРубе лучше всегда иметь двух претендентов на высокие места, чем одного.

Джонатан Мілан

Джонатан Мілан

instagram.com/_jonathanmilan_

В этом году в Вашей команде выстрелил такой молодой талант, как Тибо Нис. Кем вы его видитепанчером? Или он будет развивать свои спринтерские навыки?

Он будет больше панчером. Мы хотим заставить его меньше ездить велокросс и большешоссе. Потому что сейчас у него в контракте предусмотрен и велокросс.

В современном велоспорте вообще появился тренд на успешный переход с велокросса на шоссе. С чем Вы это связываете?

Раньше на шоссе переходили в основном с трека, но теперь велоспорт стал более разнообразным. Сейчас гонщики постоянно чем-то занимаются. Раньше соревнования начинались в конце января, в феврале, а сейчас сезон длится круглый год. Поэтому гонщики, даже отдыхая, участвуют в соревнованиях.

Перед началом сезона-2024 к Вашей команде присоединился победитель Джиро д'Италия-2020, Тао Геогеган Харт. Однако он перешел к Вам после тяжелой травмы, перелома бедра, и сезон получился неудачным. Как дела с его возвращением к оптимальной форме?

В велоспорте так бываетты приобрел какого-то гонщика, а он сломался... Не всегда возможно предсказать, что и как будет. Чем раньше ты приобрел гонщикатем больше риск, что он еще до перехода в твою команду получит травму.

Тао Геогеган Харт

Тао Геогеган Харт

instagram.com/taogeogheganhart

После такой травмы очень трудно восстановитьсяи морально, и физически. Для него это был очень тяжелый сезон. Было очень много падений, и у человека уже автоматически включается инстинкт самосохранения. Этот сезон у него не удался, было еще несколько падений, которые точно не помогли ему.

В 2023 году Ваша команда разорвала контракт с Антонио Тибери после скандала с застреленной кошкой чиновника из Сан-Марино. Это было решение менеджмента команды или спонсоров?

Спонсоров. У нас американские спонсоры, для них это очень важный вопрос, они очень придирчивы к этому, и именно они инициировали расторжение контракта.

Во времена Вашей карьеры украинский велоспорт был на подъеме: на самом высоком уровне выступали Вы, Сергей Гончар, Юрий Кривцов, Андрей Гривко и другие. Сейчас у Украины нет ни одного представителя в Мировом туре. С чем связан такой спад в отечественном велоспорте?

Это трудный вопрос. Думаю, развитию украинского велоспорта поспособствовало начало полномасштабной войны. Очень много спортсменов уехали заграницу, у них есть больше возможностей заниматься велоспортом в Европе, выступать на различных соревнованиях. Думаю, через 3-5 лет мы увидим результат этого массового выезда спортсменов.

А текущие проблемы связаны с менталитетом наших спортсменов, с тем, что они не выезжают за границу. Для развития нужно выезжать в Европу, участвовать в гонках, попадать на радары команд.

Несколько лет назад Марк Падун выдавал очень хорошие результаты, а в этом сезоне у него всего 8 гоночных дней, из которых в четырех он не добрался до финиша. Что с ним происходит?

На счет Падуна ничего не знаю. Он где-то исчез, его все ищут. Никто не знает, что происходит, не могу ничего сказать.

Марк Падун

Марк Падун

instagram.com/mpadun

Я с ним виделся на гонках, когда он еще выступал в Мировом туре, просто на уровне «ПриветПока», какого-то более тесного общения не было. Но очень странно, что он куда-то исчез. До меня дошли слухи, что его ищут в команде, никто не знает, где он. Происходит что-то непонятное.

А что насчет Андрея Пономаря? Он также был в команде Мирового тура, Arkea Samsic, но выпал из элитного дивизиона...

Чтобы держаться в Мировом туре, нужно давать результат. Если ты уходишь из Мирового тураэто уже что-то значит. Наверное, им были недовольны, это такой уровень, что здесь никто ни с кем не возится.

В отношении Пономаря существует мнение, что его слишком рано начали эксплуатировать: он в возрасте 18 лет проехал полностью Джиро д'Италия, еще когда выступал за Androni Giocattoli. Не считаете ли Вы, что проблема в этом?

Возможно. Я не знаю, как он тренировался, как ездил. На нашем уровне, в нашей команде мы очень тщательно за этим следим, у нас есть врачи, тренеры. Мы с умом относимся к молодым спортсменам, не даем им слишком большой нагрузки. Не знаю, как было с ним, кто его вел. Но в таких маленьких командах за этим никто не следит, для них главноеголы, очки, секунды.

В составе Проконтинентальной команды Corratec - Vini Fantini выступает еще один украинец, Кирилл Царенко, для которого это был первый сезон на таком уровне. Как оцените его?

О нем я слышал много хорошегочто это сильный спортсмен, хороший парень. Он уже начал неплохо выступать, будем надеяться, что продержится на таком уровне.

Как Вам в целом сезон 2024 года в мировом велоспорте, доминирование Тадея Погачара? Сможет ли он задержаться на таком уровне?

Он просто зверь, с ним неинтересно ездить и соревноваться, борьба идет только за второе место. Еще несколько лет назад вся борьба разворачивалась на последних 15-20 км дистанции, а он делает спорт не очень интересным, уходя в ранние атаки за 80 км до финиша и не подпуская соперников.

И напоследоквопрос ностальгического характера. На прошлой неделе состоялась презентация маршрута Тур де Франс-2025, и 15-й этап будет финишировать в Каркассоне. Это особое для Вас место, здесь Вы одержали свою победу на этапе Тур де Франс в 2006 году. Какие у вас остались воспоминания о той победе и о том дне?

Это был, наверное, самый тяжелый день в моей спортивной жизни. Мне было очень плохо, до этого мы несколько дней подряд постоянно тянули пелотон за собой, и было очень тяжело. В начале того этапа я чуть ли не первым отставал в горах. Но ядизель, со временем разогрелся, сел за Алессандро Балланом, он меня вытащил в отрыв. Я молился, чтобы нас догнали, мне было очень плохо. Но в итоге получилось так, что я выиграл этап. Это школа жизни, которая учит тебя тому, что никогда не надо сдаваться.

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