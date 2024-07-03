Тур де Франс-2024: легенда украинского велоспорта раскрыл подробности первых этапов турнира

Накануне в Италии стартовал Тур де Франс. Всего на этапе принимают участие 22 команды — 18 протур, которые имеют лицензии и обязаны выступать на соревнованиях высшего уровня и 4, которые получили вайлд-кард. Всего на соревнованиях будет 21 этап.

Легендарный украинский велогонщик Ярослав Попович, который сейчас является спортивным директором команды Lidl-Trek, также участвующей на турнире, рассказал, как прошли стартовые 4 этапа.

Читайте также : Видео Первая битва лидеров: Погачар размотал своих конкурентов на 4 этапе Тур де Франс

Стартовые этапы на Тур де Франс

В этом году Тур де Франс начался в Италии, это очень престижно для страны, ведь это топовые соревнования, которые есть в мире по многодневкам. Они очень ценятся, за ними следят. Это третий по просмотрам турнир, на который смотрят первый чемпионат мира по футболу, затем Олимпиада и Тур де Франс. Но Олимпиада проводится раз в четыре года, а тур ежегодно. Собирается всегда множество народа, на ТВ показывают по всему миру. Такие большие соревнования начинаются в других странах, в этом году стартовали во Флоренции, которая, я уверен, много денег вложила для такого события.

В субботу начались соревнования, был сложный этап, потому что ехать нужно было по горам и было очень жарко. Из Африки пришел циклон, было около 40 градусов, высокая влажность, поэтому в первый день было много потерь у некоторых гонщиков. Некоторые соревнования начинаются с раздельного старта, пролога, коротенькие дистанции, а на этот раз, чтобы не закрывать Флоренцию на весь день, потому что это сложно для полиции, людей, был этап сразу простой, а финиш в Римини. Со стартовых минут тур стал очень трудным.

На следующий день была гонка также в Италии, по горам, в город Болонья. На втором этапе начала вырисовываться генеральная классификация, самые крутые гонщики, сражающиеся за победу на Тур де Франс, они уже между собой устроили войны. Было очень интересно, множество людей, организаторы гонки довольны, как все прошло.

Третий день – равнина. Наша команда работала целый день, потому что у нас есть Петерсон, который спринтует хорошо, поэтому каждый делал все возможное, чтобы помочь ему. Но он в этот день финишировал третьим. Чуть-чуть не хватило нам до победы.

На четвертом этапе гонщики стартовали в Италии, а финиш был во Франции, на одной из финальных гор в Валлуаре. Вчера уже были конкретные разборки между претендентами на финальную победу. Погачар и команда UAE показали настоящий класс, разорвали всех, показав свою подготовку, физическую форму. Погачар выиграл этап и привез своим конкурентам по 30 секунд, кому по 1-2 минуте. Сейчас команда UAE будет на него работать и вести его до конца соревнований. Первые четыре дня тура прошли очень интересно, не было грустно, этапы были длинные — по 230-240 км каждый день, так что гонщики уже немного устали, но им еще ехать и ехать.

Lidl-Trek в Тур де Франс

Наша команда нормально, было немного изменений чуть ли не за неделю до соревнований, потому что у нас где-то за 10 дней до тура ребята попадали на соревнованиях во Франции. Кто-то сильно побился, кто-то заболел ковидом, потому были изменения. Гонщик, который должен бороться за место в топ-10 не поехал, потому что заболел. Потому у нас собралась команда только для Мадса Петерсора, они работают для него. Он сражается на спринтерских этапах. Там очень специфические этапы, потому что через секунду на финише может все измениться, можно выиграть, а можно заехать десятым. Надо иметь фортовый день, можно сказать. Пока нормально едут, заняли третье место на этапе.

Мы также много работали, потому что была возможность, что Петерсон его хорошо проедет, но было жарко и не получилось. Также у нас есть Джулио Чикконе, итальянец, он едет сейчас на генерал, но, если он будет потом отставать от лидеров, заработает много минут, то поедет бороться за победу на этапах.

Потому пока он в генерале 9-й, это нормально для нашей команды. Самое главное – у нас все впереди. Мы подсчитали с директорами, подготовительной группой, что у нас с 21-го этапа 7-8 будут спринтерские, подходящие Петерсону. Уже один прошёл, где он был третьим, потому минус один.