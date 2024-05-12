Спортдир на Джиро: о питании команды во время соревнований, и какую роль играют нутрициологи

Легендарный украинский велосипедист и спортдиректор Lidl-Trek Ярослав Попович в этот раз рассказывает в своем блоге о питании спортсменов во время пребывания на соревнованиях. Что интересно, привлечены даже нутрициологи.

Как питаются велопрофи во время гонок

Когда я был спортсменом или еще где-то 5-6 лет назад обращали внимание на питание. У нас в команде сейчас есть 3 повара, которые ездят с нами на все соревнования и готовят. Спортсменам всегда нужно поесть хорошо, вкусно и, главное, правильно.

Последние 5-6 лет начали привлекать нутрициологов в команды, разрабатывающих меню каждому спортсмену. Они рассчитывают, на сколько калорий парням нужно поесть, что нужно сделать. У нас есть нутрициологи в команде, которые расписывают диеты ребятам, чтобы они правильно питались и тратили калории. Сначала они работают со спортсменами, потом общаются с поварами по поводу меню, и тогда они все готовят.

У ребят на столе есть весы и перед тем, как есть они весят еду. У каждого есть своя порция, ведь они все разные — кто-то выше, кто-то больше весит, кто-то спринты едет, кто-то в горы, от этого тоже многое зависит. Поэтому на питание сейчас большая ставка.

Даже был такой момент, что ко мне подходила нутрициологиня и жаловалась на массажистов, что они сделали неправильные пирожные для спортсменов. Потому что у нас есть разные батончики, гели, которые делает наш спонсор, но некоторые пирожные готовят сами массажисты. Кто-то из них что-то напутал, не ту дозу сделал, так что были жалобы от нутрициологов.

По поводу количества приемов пищи, у ребят утром завтрак, потом перед соревнованиями они еще могут в автобусе что-то перекусить по дороге, во время гонки они также имеют наставления. Им нутрициологи расписывают, сколько они должны съесть карбогидратов в час, так что целый этап они тоже питаются.

Во время гонки у ребят есть веломайка, на которой есть карманы, куда они берут еду. На половине этапа есть пункт питания, где стоят массажисты и на ходу подают в сумочке две бутылки воды/напитка и еду. Если кто-то не успевает, то у нас в машине много продуктов для них, поэтому они могут к нам подъехать и взять.

После этапа они едят еще в автобусе, например, рис, мясо. В отеле у них массаж, а затем ужин, потому что они много энергии тратят и им нужно постоянно питаться.