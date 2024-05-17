Спортдир на Джиро: легендарный украинец вспомнил свою историю выступлений на элитном турнире

Ярослав Попович является третьим призером Джиро д'Италия-2003, лучшим молодым гонщиком Тур де транс-2005, победителем "Тура Каталонии" 2006 года, грегари (гонщик, который работает на лидера) легендарного американца Ленса Армстронга и Заслуженным мастер спорта.

Закончив в 36 лет карьеру профессионального велогонщика, Ярослав Попович стал спортивным директором своей последней команды Trek Factory Segafredo.

Сейчас он эту должность занимает в профессиональной команде Lidl-Trek. Попович продолжает вести блог на Чемпионе, поэтому решил вспомнить свою историю на Джиро д'Италия.

Выступления Ярослава Поповича на Джиро д'Италия

Моя история началась очень прикольно, интересно, потому что впервые я выступил на Джиро в 2002 году и, если я не ошибаюсь, я где-то заехал на ней в генеральном зачете 12-м, где-то так. В 2003-м я был 3-м на этих соревнованиях в генеральной классификации, это очень престижно. В 2002 году со мной ехал также известный велосипедист Сергей Гончар, он выиграл этап с раздельным стартом, было интересно и красиво.

Потом в 2014-м в генеральной классификации я финишировал 4-м, у меня с этими соревнованиями очень приятные воспоминания, тем более, я проживаю в Италии и для меня это была, можно сказать, домашняя гонка. Меня здесь все знают, знали, это всегда круто. Особенно, в Италии у нас некоторые спортсмены, которые впервые едут на этих соревнованиях, говорят, что они отличаются колоритом от других турниров. У нас очень крутые болельщики.

Потом я очень часто участвовал в этих соревнованиях, этап правда не выигрывал, но был очень близко к победе. Однажды меня догнали на последних километрах, но всегда у меня хорошие отзывы и воспоминания о Джиро д'Италия.