Тур де Франс-2024: легендарный украинский велогонщик рассказал о самом интересном этапе и возобновлении спортсменов

Легендарный украинский велогонщик Ярослав Попович, являющийся сейчас спортивным директором команды Lidl-Trek, поделился впечатлениями от этапов на Тур де Франс. Также он рассказал о возобновлении велоспортсменов.

Кстати, Lidl-Trek также принимает участие в турнире.

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Как прошли очередные этапы на Тур де Франс

Пятый этап был для спринтеров, можно сказать, наш этап для Петерсона. Но в последние километры наша команда, ребята, которые должны были завезти Петерсона на финиш, что-то у них не получилось, он остался позади и упал, буквально на 30-40 последних метрах. Как будто не сильно, для нас это был неудачный день, но с другой стороны, тогда победил Марк Кавендиш, титулованный спринтер. Он побил рекорд этапов на Тур де Франсе. За все время существования велоспорта было вроде как 34 победы у Эдди Мерса на этом турнире, а Кавендиш одержал 35 победу.

Это было очень классно, рекорд всех времен велоспорта, все были очень счастливы. Он уже старший гонщик, думаю, это был его последний год в велоспорте. И вот он эти последние годы очень старался, работал, боролся, чтобы побить рекорд. В первый день, когда было очень жарко, он едва доехал, вся команда его "тянула за уши", можно сказать, чтобы он до финиша доехал. И тут он победил, его все поздравляли, даже конкуренты.

Потом был этап тоже спринтерский, наша команда знала, что Петерсону будет сложно, потому что падение дало о себе знать. Велоспортсмены, когда падают, сразу встают, не валяются, как футболисты на поле, к примеру. Но падение дает о себе знать на второй или третий день, когда организм начинает болеть. Поскольку во время падения организм напрягается, чтобы сохранить все внутренние органы, это защитная реакция. А потом уже все мышцы напрягаются, конечно, когда спортсмены приезжают на финиш, то врачи проводят осмотр, массажисты также выполняют свою работу. Но все равно потом сложно.

На следующий день тоже был финишный этап. Седьмой этап – гонка с раздельным стартом. Каждый на время стартует на раздельных велосипедах. У нас таких специалистов в этом виде нет, поэтому идущий в топ-10 в генерале Джулио Чикконе он старался как можно меньше времени потерять, чтобы не вылететь из десятки. Как для него, он нормально проехал, а этап выиграл Ремко Эвенпул, он привез своим конкурентам по 15-40 секунд. Был очень интересный и напряженный этап, особенно в конце, когда ехали самые крутые спортсмены.

Восьмой этап был скоростной с ветряными участками по трассе, поэтому пелетон был напряжен, большие скорости были, рвались перед финишем. Это был этап для нашего Петерсона, потому что он такой тяжелый, финиш был тягучим для участников. Но поскольку наш велогонщик себя не очень хорошо чувствовал, потому что у него болела рука и плечо, то мы ничего не могли сделать.

Девятый этап, на мой взгляд, был одним из самых интересных на этом Тур де Франсе. Он был новый, было много кусков по дороге без асфальта, с камнями. Пелетон рвался на первых таких участках, трасса была сложной, потому что вверх-вниз, по тягучикам. Пыль, падения, проколы, лидеры очень боролись — интересный этап. У нас есть Яспер Стюйвенд, он тоже очень сильный гонщик, он бельгиец, ему нравятся такие дороги, вернее бездорожье. Он был в отрыве с 12 парнями, на последних 9-ти километрах он атаковал, я уже кричал, думал он выиграл этот этап. Но сзади группа из 5-6 ребят организовалась и догнала его на последних 800 метров. Был очень сильный удар для нас, потому что мы уже мысленно открывали шампанское, но в велоспорте так есть, могут догнать на последних метрах. Было обидно, неприятно, но велоспорт – это такая жизнь.

Мадс Петерсон в этот день не стартовал, потому что у него очень болело плечо. И наши надежды, что с ним можно было выиграть 2-3 этапа, умерли. Но велоспорт — такая вещь, месяцами готовишься, а потом падение или болезнь все разрушает в одно мгновение.

Он поехал домой, у него трещина в плече, но он уже тренируется, ничего страшного нет, у него лишь немного болит плечо, но он уже на велосипеде. Велосипелдисты они живущие люди, его программа не меняется, он продолжает тренироваться и готовиться к следующей гонке. Вчера отдыхали сегодня в бой к победе.

Как восстанавливаются спортсмены

Они сразу же после финиша получают напитки, которые восстанавливают их силы, калории. Затем они едят, а также употребляют витамины, массаж и отдых.

Вчера у них был выходной, они покатались 1-1,5 часа, где-то посидели может в баре, выпили кофе, поговорили, съели сладкого для хорошего морального состояния.

Еще когда сложные этапы, когда жарко, есть машина, где ванна с холодной водой, туда забрасывают лед, чтобы они охлаждались, это им помогает. Время у всех одинаковое, обычно, когда они в автобусе, есть хорошие места, где они могут расслабиться, полежать.

Когда долгий переезд, мы стараемся их побыстрее на машинах довести до гостиницы, чтобы они отдыхали, пошли на массаж.

Напомним, всего на этапе принимают участие 22 команды — 18 протур, которые имеют лицензии и обязаны выступать на соревнованиях высшего уровня и 4, которые получили вайлд-кард. Всего на соревнованиях будет 21 этап.