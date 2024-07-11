Гирмай в третий раз выиграл этап Тур де Франс

11 июля состоялся двенадцатый этап веломногодневки Tour de France-2024.

Победу одержал эритрейский гонщик команды Intermarche-Wanty Биньям Гирмай, опередивший бельгийца Ван Арта Ваута и француза Демара Арно в спринте. Для Гермая это уже третья победа на туре в 2024-м. Ранее африканец торжествовал на третьем и восьмом этапах.

Отметим, что равнинный этап (203,6 км) стартовал в департаменте Канталь, а финишировал в департаменте Ло и Гаронна. Общий набор высоты составил 2400 метров, а длина финишной прямой составила 1200 м.

🚴🇫🇷 | Wow, Biniam Girmay doet het weer. Op de lange finishstraat laat hij zien wie de beste sprinter is. Een hattrick voor de man uit Eritrea! 🙌🇪🇷 #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/8ZIrLrJ5E4 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 11, 2024

Желтую майку лидера генеральной классификации сохранил словенец Фаддей Погачар.

Накануне Вингегор одержал трудную победу на 11 этапе, одержав в спринте Погачара.