Гирмай в третий раз выиграл этап Тур де Франс
11 июля состоялся двенадцатый этап веломногодневки Tour de France-2024.
Победу одержал эритрейский гонщик команды Intermarche-Wanty Биньям Гирмай, опередивший бельгийца Ван Арта Ваута и француза Демара Арно в спринте. Для Гермая это уже третья победа на туре в 2024-м. Ранее африканец торжествовал на третьем и восьмом этапах.
Отметим, что равнинный этап (203,6 км) стартовал в департаменте Канталь, а финишировал в департаменте Ло и Гаронна. Общий набор высоты составил 2400 метров, а длина финишной прямой составила 1200 м.
Желтую майку лидера генеральной классификации сохранил словенец Фаддей Погачар.
Накануне Вингегор одержал трудную победу на 11 этапе, одержав в спринте Погачара.