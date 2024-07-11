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Гирмай в третий раз выиграл этап Тур де Франс

Станіслав Лисак — 11 июля, 18:15
Гирмай в третий раз выиграл этап Тур де Франс

11 июля состоялся двенадцатый этап веломногодневки Tour de France-2024.

Победу одержал эритрейский гонщик команды Intermarche-Wanty Биньям Гирмай, опередивший бельгийца Ван Арта Ваута и француза Демара Арно в спринте. Для Гермая это уже третья победа на туре в 2024-м. Ранее африканец торжествовал на третьем и восьмом этапах.

Отметим, что равнинный этап (203,6 км) стартовал в департаменте Канталь, а финишировал в департаменте Ло и Гаронна. Общий набор высоты составил 2400 метров, а длина финишной прямой составила 1200 м.

Желтую майку лидера генеральной классификации сохранил словенец Фаддей Погачар.

Накануне Вингегор одержал трудную победу на 11 этапе, одержав в спринте Погачара.

Тур де Франс Tour de France-2024 Біньям Гірмай

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