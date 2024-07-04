Груневеген выиграл шестой этап Тур де Франс

4 июля состоялся шестой этап веломногодневки Tour de France-2024.

Гонка завершилась массовым спринтом, который выиграл нидерландский гонщик команды Jayco AlUla Дилан Груневеген. Он опередил эритрейца Биньяма Гермая и Фернандо Гавирию из Колумбии. Для Груневегена эта победа стала шестой на Тур-де-Франс за карьеру.

Сначала вторым финишировал бельгиец Яспер Филипсен, однако позже его наказали за нарушение прямолинейности на финишной прямой и отправили на последнее место в группе.

Желтую майку лидера генеральной классификации сохраняет словенец Фаддей Погачар.

Отметим, что равнинный этап с одним подъемом четвертой категории начался в департаменте Сона и Луара, а завершился в Кот-д'Оре, расположенном в регионе Франш-Конте.

Седьмой этап веломногодневки состоится в пятницу, 5 июля. Начало — в 14:05 по киевскому времени.