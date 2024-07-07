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Тюржис одержал победу на 9 этапе Тур де Франс

Владислав Уткін — 7 июля, 19:38
Тюржис одержал победу на 9 этапе Тур де Франс

7 июля состоялся девятый этап веломногодневки Tour de France-2024.

Победу одержал французский гонщик команды Total Energies Энтони Тюржис. В финишном спринте с отрыва он обошел британца Тома Пидкока из Ineos Grenadiers и канадца Дерека Джи из Israel Premier Tech.

Отметим, что 199-километровый холмистый этап с четырьмя подъемами четвертой категории и 14 гравийными участками стартовал и финишировал в департаменте Обь (регион Гранд-Эст). Длина финишной прямой составила 230 метров, а общий набор высоты – 2000 метров.

Желтую майку лидера общего зачета сохранил словенец Фаддей Погачар.

Накануне свою вторую победу в туре одержал эритрейский гонщик Биньям Гирмай. Победу одержал французский гонщик команды Total Energies Энтони Тюржис.

Тур де Франс Tour de France-2024

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