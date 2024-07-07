Тюржис одержал победу на 9 этапе Тур де Франс
7 июля состоялся девятый этап веломногодневки Tour de France-2024.
Победу одержал французский гонщик команды Total Energies Энтони Тюржис. В финишном спринте с отрыва он обошел британца Тома Пидкока из Ineos Grenadiers и канадца Дерека Джи из Israel Premier Tech.
Отметим, что 199-километровый холмистый этап с четырьмя подъемами четвертой категории и 14 гравийными участками стартовал и финишировал в департаменте Обь (регион Гранд-Эст). Длина финишной прямой составила 230 метров, а общий набор высоты – 2000 метров.
Желтую майку лидера общего зачета сохранил словенец Фаддей Погачар.
Накануне свою вторую победу в туре одержал эритрейский гонщик Биньям Гирмай. Победу одержал французский гонщик команды Total Energies Энтони Тюржис.