Тур де Франс. Вторая победа Аренсмана в горах, Липовитц удержался на подиуме

Нидерландский велогонщик команды Ineos Grenadiers Таймен Аренсман стал победителем 19 этапа Тур де Франс-2025. Сегодня, 25 июля, гонщики преодолели 93 км заключительного горного этапа из Альбервилля в Ла Плань с преодолением перевалов Коль дю Пре и Корме де Рослан. Этап сократили на 37 км и убрали из маршрута перевал Коль де Сези из-за угрозы акций протеста.

Маршрут 19 этапа Тур де Франс-2025 letour.fr

Благодаря атаке за 13 км до финиша Аренсман опередил датчанина Йонас Вингегора из команды Visma Lease a Bike и словенца Тадея Погачара из UAE Emirates. Для нидерландца это вторая победа на нынешнем Туре.

Погачар сохранил желтую майку лидера общего зачета, а немец Флориан Липовитц из Red Bull Bora существенно закрепил свои позиции в борьбе с Оскаром Онли за третье место в генеральной классификации и белую майку лучшего молодого гонщика.

Результаты 19 этапа:

Общий зачет:

Вчера, 24 июля, 18 этап выиграл Бен О'Коннор. В субботу, 26 июля, в рамках предпоследнего, 20 этапа Тура-2025 гонщики преодолеют 184 км холмистого этапа из Нантюа в Понтарлье.