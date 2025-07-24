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Тур де Франс. О'Коннор победил с отрыва, Погачар закрепил лидерство

Олег Дідух — 24 июля 2025, 18:42
Тур де Франс. О'Коннор победил с отрыва, Погачар закрепил лидерство
Бен О'Коннор
x.com/LeTour

Австралийский велогонщик команды Jayco AlUla Бен О'Коннор стал победителем 18 этапа Тур де Франс-2025. Сегодня, 24 июля, гонщики преодолели 171 км км королевского альпийского этапа из Вифа в Коль де ля Лоз с преодолением перевалов Гландон и Мадлен и суммарным набором высоты в 5450 метров. Финишная гора, Коль де ля Лоз - самая высокая точка маршрута нынешнего Тура, 2304 метра над уровнем моря.

О'Коннор стал единственным из участников позднего отрыва дня, кто удержался под натиском пелотона. Для австралийца это вторая в карьере победа на Тур де Франс, первую он одержал в 2021 году. Благодаря сегодняшнему успеху О'Коннор прорвался с 12 на 9 место в генеральной классификации.

Словенец Тадей Погачар финишировал вторым с отставанием в 1 минуту и 45 минут, закрепив свое лидерство в общем зачете. На 9 секунд отстал от него его ближайший преследователь, датчанин Йонас Вингегор из Visma Lease a Bike.

После сегодняшнего этапа обострилась борьба за третье место на подиуме. Британец Оскар Онли из команды Picnic PostNL отыграл 1 минуту и 39 секунд у Флориана Липовитца из Red Bull Bora. От преимущества немца в общем зачете осталось лишь 22 секунды.

Результаты 18 этапа:

Общий зачет:

Вчера 17 этап выиграл Джонатан Милан. Завтра, 24 июля, гонщиков ждет последний горный этап нынешнего Тура: 130 км из Альбервилля в Ла Плань.

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