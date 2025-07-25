19 этап Тур де Франс сократили из-за угрозы протестов фермеров и экоактивистов

19 этап Тур де Франс-2025, который состоится в пятницу, 25 июля, был сокращен со 130 км до 93.

Об этом сообщает пресс-служба гонки.

С карты этапа убрали перевал Коль де Сези, который должен был быть первым из четырех подъемов дня. Такие решение связано с опасениями относительно возможных акций протеста местных фермеров.

Дело в том, что в стадах крупного рогатого скота, который пасется на склонах Коль де Сези, обнаружили вспышку узелкового дерматита. Для недопущения распространения болезни скот пришлось забить.

Все это может привести к протесту экоактивистов и владельцев скота, которые потеряли свое имущество. Организаторы захотели избежать подобного рода рисков.

Таким образом, на карте 19 этапа останутся лишь перевалы Коль ду Пре, Корме де Рослан и финальный подъем к горнолыжному курорту Ла Плань.

Старая версия маршрута 19 этапа Тур де Франс-2025 x.com/laflammerouge16

Новая версия маршрута 19 этапа Тур де Франс-2025 Letour.fr

Напомним, вчера, 24 июля, 18 этап Тура выиграл Бен О'Коннор.