19 этап Тур де Франс сократили из-за угрозы протестов фермеров и экоактивистов
19 этап Тур де Франс-2025, который состоится в пятницу, 25 июля, был сокращен со 130 км до 93.
Об этом сообщает пресс-служба гонки.
С карты этапа убрали перевал Коль де Сези, который должен был быть первым из четырех подъемов дня. Такие решение связано с опасениями относительно возможных акций протеста местных фермеров.
Дело в том, что в стадах крупного рогатого скота, который пасется на склонах Коль де Сези, обнаружили вспышку узелкового дерматита. Для недопущения распространения болезни скот пришлось забить.
Все это может привести к протесту экоактивистов и владельцев скота, которые потеряли свое имущество. Организаторы захотели избежать подобного рода рисков.
Таким образом, на карте 19 этапа останутся лишь перевалы Коль ду Пре, Корме де Рослан и финальный подъем к горнолыжному курорту Ла Плань.
Напомним, вчера, 24 июля, 18 этап Тура выиграл Бен О'Коннор.