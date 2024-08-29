Костюк одолела Дарт и прошла в третий круг US Open-2024

Украинская теннисистка Марта Костюк (19) уверенно одолела Гарриет Дарт (78) из Великобритании во втором круге US Open-2024.

Матч продолжался 1 час 36 минут и завершился со счетом 7:6 (12:10), 6:1. Украинка совершила 5 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

Соперница ни разу не подала эйс, 10 раз допустила двойную ошибку и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, одиночный разряд

Призовой фонд — 75 млн долларов

Второй круг, 28 августа

Марта Костюк (Украина) — Гарриет Дарт (Великая Британия) 7:6 (12:10), 6:1

Марта повторила свой лучший результат на Открытом чемпионате США. Костюк в 2020 году сумела дойти до третьего круга. В следующем раунде Марта будет играть против Эммы Наварро (12) или Аранчи Рус (93).

Напомним, ранее свой путь в одиночном разряде завершили Екатерина Байндль , Даяна Ястремская , Леся Цуренко и Юлия Стародубцева .