Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Теннис

Костюк одолела Дарт и прошла в третий круг US Open-2024

Руслан Травкін — 29 августа, 00:14
Костюк одолела Дарт и прошла в третий круг US Open-2024
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк (19) уверенно одолела Гарриет Дарт (78) из Великобритании во втором круге US Open-2024.

Матч продолжался 1 час 36 минут и завершился со счетом 7:6 (12:10), 6:1. Украинка совершила 5 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

Соперница ни разу не подала эйс, 10 раз допустила двойную ошибку и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов.

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, одиночный разряд
Призовой фонд — 75 млн долларов
Второй круг, 28 августа

Марта Костюк (Украина) — Гарриет Дарт (Великая Британия) 7:6 (12:10), 6:1

Марта повторила свой лучший результат на Открытом чемпионате США. Костюк в 2020 году сумела дойти до третьего круга. В следующем раунде Марта будет играть против Эммы Наварро (12) или Аранчи Рус (93).

Напомним, ранее свой путь в одиночном разряде завершили Екатерина Байндль , Даяна Ястремская , Леся Цуренко и Юлия Стародубцева .

Марта Костюк теніс Гаррієт Дарт US Open-2024

Марта Костюк

Свитолина встретится с Калининой, Костюк сыграет против Дарт во втором круге US Open
Костюк без проблем победила Кесслер в первом круге US Open-2024
Семь украинок — в основной сетке US Open, трое из них — сеяные, но кто замахнется на вторую неделю?
Рейтинг WTA: Ястремская, Калинина и Цуренко потеряли позиции
26 августа шесть украинок сыграют матчи первого US Open-2024

Последние новости