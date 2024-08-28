Свитолина встретится с Калининой, Костюк сыграет против Дарт во втором круге US Open
Еліна Світоліна
Getty images
Сегодня, 28 августа, состоится 4 матча с участием украинских теннисисток на турнире US Open-2024.
В частности, Элина Свитолина встретится с Ангелиной Калининой, Марта Костюк сыграет против Гарриет Дарт во втором круге одиночного разряда, а сестры Людмила и Надежда Киченок начнут свой путь на турнире в парном разряде.
US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, одиночный разряд
Призовой фонд — 75,000,000 долларов
Второй круг, 28 августа
- 20:00 Марта Костюк — Гарриет Дарт
- 23:30 Элина Свитолина — Ангелина Калинина
US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парный разряд
Призовой фонд — 75,000,000 долларов
Первый круг, 28 августа
- 21:00 Надежда Киченок (Украина)/Тимеа Бабош (Венгрия) — София Кенин (США)/Бетани Маттек-Сэндс (США)
- 21:00 Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) — Джесси Эни (США)/Джессика Фейлла (США)
Напомним, ранее свой путь в одиночном разряде завершили Екатерина Байндль, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева.