Свитолина встретится с Калининой, Костюк сыграет против Дарт во втором круге US Open

Сегодня, 28 августа, состоится 4 матча с участием украинских теннисисток на турнире US Open-2024.

В частности, Элина Свитолина встретится с Ангелиной Калининой, Марта Костюк сыграет против Гарриет Дарт во втором круге одиночного разряда, а сестры Людмила и Надежда Киченок начнут свой путь на турнире в парном разряде.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, одиночный разряд

Призовой фонд — 75,000,000 долларов

Второй круг, 28 августа

20:00 Марта Костюк — Гарриет Дарт

23:30 Элина Свитолина — Ангелина Калинина

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парный разряд

Призовой фонд — 75,000,000 долларов

Первый круг, 28 августа