Свитолина и Ястремская уверенно пробились в третий круг, Костюк вылетела из Ролан Гаррос-2024

30 мая на парижских кортах Ролан Гаррос сыграли матчи второго круга три представительницы Украины. Даяна Ястремская и Марта Костюк провели свои перенесенные противостояния, которые не смогли отыграть накануне из-за дождя, а Элина Свитолина вышла на корт Филиппа Шатрие по расписанию.

Первой из украинок начала соревновательный день 14-летняя Ястремская, которая деклассировала китаянку Яфань, отдав сопернице всего 2 гейма в первой партии. Матч длился менее часа — 58 минут.

В следующем раунде Ястремска ждет третья ракетка мира, американка Коко Гауфф. Чуть больше месяца назад теннисистки встречались в Мадриде — американка уверенно выиграла в двух сетах.

Дайана Ястремская (Украина) — Ван Яфань (Китай) 6:2, 6:0

Марта Костюк снова попала в ловушку к своей психологии, и как ни пыталась переломить ход встречи против хорватки Векич, ничего поделать не смогла.

Киевлянка хуже и не придумаешь начала матч, проиграв 5 стартовых гейма, однако не сдалась и даже сравняла счет. Больше второй ракетки Украины не хватило. 7:5 - партия за хорваткой. Второй сет сложился более стабильно для обеих теннисисток, в самом начале партии девочки обменялись брейками, позже сделали еще по одному, но при счете 4:4 украинка отдала еще одну собственную подачу. Уже в следующем гейме Векич, подавая на матч, выбила Костюк из турнира.

Донна Векич (Хорватия) - Марта Костюк (Украина) 7:5, 6:4

Не было особых проблем с француженкой Диан Парри и Элина Свитолина, хотя в конце второго сета заставила поволноваться украинских болельщиков. В начале матча теннисистки обменялись брейками, однако при счете 3:3 первая ракетка Украины выиграла гейм на подаче Парри и уверенно довела партию до победы.

Во втором сете Свитолина выигрывала со счетом 4:1 и подавала. Однако Свитолина, как мы знаем, не ищет легких путей. Парри сначала отыграла один брейк, а затем и второй. Партия добралась до тай-брейка, где украинка закрыла игру, хотя и реализовала матч-бол только с третьей попытки.

Соперницу в третьем круге Свитолина узнает позже. Ею станет победительница пары Анна Богдан - Анастасия Павлюченкова.

Элина Свитолина (Украина) — Диан Парри (Франция) 6:4, 7:6 (3)