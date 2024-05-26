Костюк и Ястремская пробились во второй круг Roland Garros-2024, Цуренко из-за травмы покидает турнир

В воскресенье, 26 мая, в Париже стартовал 123-й по счету турнир серии Grand Slam

Леся Цуренко не смогла завершить поединок против Донны Векич из-за травмы спины. 34-летняя киевлянка при счёте 5:6 в первом сете вынуждена была взять медицинский тайм-аут, после которого не смогла продолжить матч. К слову, этот РГ стал 15-м в карьере для Цуренко.

Хорватка во втором круге сыграет с другой представительницей "сине-жёлтых" Мартой Костюк.

Донна Векич (Хорватия) - Леся Цуренко (Украина) 6:5 (отказ)

Наконец удалось снять проклятие первого круга на кортах Парижа Даяне Ястремской, которая, как это ни странно, не выиграла до сегодняшнего дня ни одного матча на турнире (5 стартов - 5 поражений в первом круге).

Ястремская победила в тяжёлом трёхсетовом поединке австралийку Айлу Томлянович. Первый сет остался за соперницей украинки - 6:3, однако следующие два с таким же счетом забрала 24-летняя украинка.

Во втором круге Ястремская встретится с китаянкой Яфань Ван.

Даяна Ястремская (Украина) - Айла Томлянович (Австралия) 3:6, 6:3, 6:3

Последней из украинок в первый игровой день на корты вышла Марта Костюк. Игру против малоизвестной бразильянки Лауры Пигосси Костюк, по традиции, превратила в настоящее испытание для болельщиков и своей нервной системы. Уже в начале игры Костюк отдала свою подачу уже в первом гейме и никак не могла сделать обратный брейк. Вплоть до гейма номер 8. После которого соперницы по разу взяли собственную подачу, а при счете 6:5 Костюк брейком забрала партию.

Вторая партия превратилась в качели, девушки по очереди отдавали собственную подачу (трижды) и, как следствие, всё дошло до тай-брейка, где точнее была Пигосси.

Третий сет украинская теннисистка начала еще хуже, чем первые два. 4:0 в пользу бразильянки и, казалось бы, без шансов для Марты (не обошлось и без медицинского тайм-аута, который взяла украинка). Однако Костюк сразу отыграла одну подачу, взяла свою, после чего игра была приостановлена из-за дождя. Игра возобновилась больше чем через час - Костюк быстро три гейма и вышла вперед - 5:4. Подавая на матч, украинка снова имела проблемы, но довела матч до победы. Соперницы провели на корте более 3 часов.

Марта Костюк (Украина) - Лаура Пигосси (Бразилия) 7:5, 6:7 (4), 6:4

27 мая матчи первого круга сыграют Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.