Шесть украинок стартуют в основной сетке Roland Garros и трое из них - сеяные. Четвертый круг - реальность или предел мечтаний?

26 мая в Париже стартует 123-й розыгрыш главного грунтового турнира – Ролан Гаррос. На глиняном празднике в авангарде участников, а точнее участниц, находятся сразу три украинки, которые попали в посев. Кстати, такое на турнире случилось впервые.

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Главная звезда украинского десанта Элина Свитолина получила 15-й номер посева и далеко не самый легкий жребий для раскачки – экс-первую ракетку мира 32-летнюю Каролину Плишкову. Пусть чешка и не побеждала на мэйджорах, но по-прежнему остается в элитной группе теннисисток. Сейчас Каро занимает 51-ю строчку и может доставить немало неудобств Элине.

В свою очередь, Свитолина выиграла последние четыре очные встречи, а на грунте имеет статус одной из самых опасных соперниц. Правда, лишним давлением может служить подтаявший после Страсбурга рейтинг (после титула удалось защитить только 60 очков из 500), а на отчетном РГ надо отбивать прошлогодний четвертьфинал (430 баллов).

Предполагаю, если удастся пройти первый раунд, то во втором будет легче - там будет ждать победительница французской пары Ферро – Парри, а в третьем круге просматривается Павлюченкова, на недостаток настроя на который украинка вряд ли будет жаловаться.

И главное - Свитолина выступит в основе РГ в 11-й раз (к слову, свежеиспеченный абсолютный рекорд страны) и в предыдущих десяти заходах она никогда не уступала в стартовом матче.

Не менее голодной до самых сладких блюд Парижа выглядит и Марта Костюк. Залетев в мировой топ-20, киевлянка впервые попала в посев РГ (18-й номер) и получила в соперники квалифайера. Ею стала бразильянка Лаура Пигосси, которая может похвастаться бронзой Олимпиады в Токио, но не статусом фаворита в матче с Костюк. Дальше на горизонте Марты выглядывают неприятности, как для второго круга: либо хорватка Векич, либо ближайшая теннисная подруга - землячка Леся Цуренко. Путь Костюк ко второй неделе выглядит тернистым (Коллинз – только врагу и пожелаешь), поэтому вернемся к дорожным указателям после стартового матча или двух – для начала необходимо прервать серию из двух поражений в стартовых раундах.

От Дайаны Ястремской (30-я ракетка турнира), когда она в форме, ожидать можно всего – вплоть до титула. Ее выход в полуфинал Australian Open-2024 лишнее подтверждение этому. Посев, как известно, исключает встречу с сеяными до третьего круга, и если Даяна справится с Томлянович, а затем победителем пары Зиданшек – Вань, то в 1/16 финала с большой вероятностью будет ждать Коко Гауфф. Интересная деталь - Ястремская в пятый раз возьмет старт на турнире, и как бы это ни было сложно поверить, пока в ее активе нет ни одной победы. Впрочем, зная характер Даяны – ее главный козырь и главный недостаток одновременно – если она разгонится, то приготовиться к волнению стоит не только Гауфф.

В паре Цуренко - Векич каждая из соперниц может жаловаться на неприятный жребий. Лесе вообще часто везет, а Векич может вздрагивать лишь при упоминании имени Цуренко, которая ее победила в последних трех матчах (в том числе недавно в Риме). Соседки по рейтингу (обе – в пятом десятке классификации) – пожалуй, жесткое начало мэйджора. О риске натолкнуться на Костюк во втором раунде - тоже перспектива не из приятных для обеих.

В свою очередь, стоит отметить колоссальную теннисную долговременность нашей Леси. Нынешний РГ станет 15-м(!) по счету для киевлянки, что является рекордом страны для женщин (больше лишь у Сергея Стаховского – 16 заходов). Если же брать все старты на турнирах Grand Slam, то РГ-2024 – 53-й в карьере 34-летней теннисистки. Ориентир в стране для женщин, но не абсолютный для Украины. У того же Стаховского – 63 подобных старта, но лишь 37 в основе против Лесиных 43-х.

Главная украинская загадка турнира – Ангелина Калинина. На старте она выловила миниатюрную колумбийку Камилу Асорио и после полуфинала в Страсбурге Энжи можно смело записывать в фавориты матча первого круга. А вот дальше есть большая вероятность на встречу с Онс Жабер (8-я ракетка турнира). Внешне - несмелые перспективы, но и африканка сейчас не блещет. Впрочем, чтобы объективно заглядывать в третий круг, необходимо помнить, что Калинина на РГ никогда не побеждала дважды в течение одного турнира.

Что касается главной украинской героини в квалификации Юлии Стародубцевой, то она уже задачу минимум на турнире, кажется, выполнила. Если не сказать - перевыполнила, выиграв трехраундовый отбор. Дебют в основной сетке РГ Юлия отметит в матче с молдованкой Кристиной Букшей, выступающей под испанским флагом. И в этом противостоянии, скорее, Стародубцева, ворвавшаяся накатом в "шлемную" зону, выглядит фаворитом. В любом случае, в этой паре никто не гостил во втором круге РГ, а значит шансы на новые ощущения будут у обеих спортсменок.

Напоследок хочется добавить, что попытка анализа турнирной сетки зачастую разбивается суровой и непредсказуемой реальностью женского тенниса. Одно можно сказать точно – мы увидим как минимум шесть матчей с участием представителей Украины, а это уже сама по себе серьезная заявка на тонкое внимание к турниру.