Посредственное выступление украинок, полный триумф Швентек: обзор главных событий Уимблдона

Завершилось третье теннисное соревнование Grand Slam текущего сезона. 138 по счету Уимблдонский турнир принес много неожиданностей, установив рекорд по количеству игроков первой десятки рейтинга, которые зачехлили ракетки в первом круге.

В 90-е годы прошлого века, когда деревья были большими, а трава – быстрее (последняя ремарка не является фигурой речи, ведь для удлинения обычно коротких розыгрышей на траве покрытие кортов последние лет 25 делают как можно менее быстрым) Уимблдон был турниром с наименьшим количеством сенсаций из всех четырех Слэмов.

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На нынешнем соревновании у мужчин до решающих матчей все же дошли четыре сильнейших мастера игры на траве. А вот у женщин... Точно спрогнозировать финалисток без помощи магического хрустального шара вряд ли бы кому-то удалось. А предсказать безжалостный разгром в финале, пожалуй, не смогла бы и магия.

На фоне такого звездопада хороший шанс проявить себя имели украинки, однако, к сожалению, не смогли этого сделать в полной мере. С наших соотечественниц и начнем обзор главных событий Уимблдона.

Наши

В нынешнем Уимблдоне приняли участие лишь четверо украинок. Ровно вдвое меньше, чем год назад. Причины этому разные. От травмы Ангелины Калининой до как минимум временного прекращения выступлений Леси Цуренко и Катерины Байндль. Важнее, конечно, не количество, а качество. А вот с ним не очень сложилось.

Усталость Элины Свитолиной

Первая ракетка Украины провела очень сильный грунтовый сезон, одержав во время него аж 18 побед – наибольшее количество за всю карьеру. Выступление за сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг, выигрыш турнира WTA 250 в Руане, полуфинал в Мадриде, четвертьфиналы в Риме и на Ролан Гаррос – все это Свитолина сделала менее чем за два месяца.

Элина Свитолина Getty images

Между тем, скоро Элине исполнится 31 год. Чисто физически, выдерживать такие же нагрузки, как в 23-24, учитывая еще материнство, спортсменке непросто. Как и обычно, Свитолина перед Уимблдоном выступила лишь на одном травяном турнире, в Бад-Хомбурге. И привычно не добилась там особого успеха.

Два предыдущих британских мэйджора заканчивались для самой титулованной украинки полуфиналом и четвертьфиналом. Поэтому, хоть Элина не считается специалисткой по игре на траве, от нее снова можно было ожидать хорошего результата.

К сожалению, не сложилось.

Свитолина одержала две прогнозируемые победы, над венгеркой Бондар и белоруской Саснович. Уже игра с представительницей страны-агрессора ставила определенные вопросы относительно уровня тенниса первой ракетки Украины.

А в третьем круге непреодолимым барьером перед Свитолиной предстала бельгийка Элизе Мертенс. По иронии судьбы, единственная спортсменка, которую Элина обыграла в Бад-Хомбурге. Провальный первый сет и равный второй, проигранный на тай-брейке, перевели украинку в разряд зрителей.

После матча Элина сказала, что действительно очень устала и возьмет отдых перед серией североамериканских хардовых турниров, которые будет венчать US Open.

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Пока же Свитолина в обновленном рейтинге сделает шаг вниз – на 14 позицию.

Очередные американские горки Даяны Ястремской

Выступление третьей ракетки Украины назвать неудачным не поднимется рука над клавиатурой. Даяна в целом провела качественный месяц на траве. Дошла до финала в Ноттингеме и до четвертьфинала в Истборне, местами демонстрируя очень качественный теннис. Это уровень WTA 250, там не было лучших спортсменок, но тем не менее.

Настоящая топовая соперница ожидала Ястремскую в первом круге Уимблдона. Вторая ракетка мира Коко Гофф никогда не имела больших успехов на траве, однако менее чем за месяц до старта британского мэйджора стала чемпионкой на Ролан Гаррос. Такой успех кому угодно может помочь покорить новые вершины.

Однако никаких вершин на Уимблдоне Гофф не достигла. Даяна при поддержке британских болельщиков в своем традиционном атакующем стиле загоняла молодую американку по задней линии, и во второй партии игра Коко совсем развалилась.

Даяна Ястремская Арата Ямаока

После этой приятной неожиданности перед Ястремской открылась сетка второй сеяной. Однако исчезла игра Даяны, приносившая успех. Отчасти это объясняется сильным британским ветром, который для относительно молодого поколения украинок почему-то является серьезным препятствием.

Все же, неправильно проблемы с уровнем тенниса объяснять погодой, ведь она одинакова для обеих спортсменок на корте. Главным недостатком игры Ястремской является отсутствие плана Б, если привычная агрессивная игра не приносит успеха.

С россиянкой Захаровой из конца первой сотни рейтинга украинке все же удалось сделать камбэк, когда соперница во втором сете подавала на матч. А против испанки Бузас Манейро Ястремская смогла выиграть только одну партию. Грустно было наблюдать, как во время единственного шанса выравнять ситуацию в третьем сете того поединка, имея двойной брейк-пойнт, Даяна раз за разом не могла просто вернуть мяч в корт после подачи оппонентки.

Повторение прошлогоднего результата на Уимблдоне позволит Ястремской вернуться в топ-40 лучших теннисисток планеты.

Приобретение опыта игры на траве Юлии Стародубцевой

25-летняя представительница Каховки из-за обучения в американском университете лишь второй раз в карьере играла травяной сезон в целом и Уимблдон в частности. Перед мэйджором она провела ряд соревнований, но не смогла одержать ни одной победы в основной сетке турниров разного уровня. Поэтому больших достижений от нее ожидать не было смысла.

Первой соперницей Стародубцевой на Уимблдоне стала местная спортсменка Франческа Джонс. С одной стороны, обладательницу уайлд-кард, которая не входит в первую сотню рейтинга, можно считать удачным жребием. С другой – это британка, априори умеющая играть на траве.

Вчистую проиграв первую партию, в дальнейшем Юлия приспособилась к покрытию и уверенно взяла два следующих сета.

Юлия Стародубцева Getty images

К сожалению, справиться с мощной игрой россиянки Самсоновой во втором круге Стародубцевой уже не удалось. Камбэк, который совершила Юлия против этой соперницы на мадридском грунте, повторить на траве не получилось.

Поскольку в прошлом году Стародубцева также дошла до второго круга Уимблдона, но перед тем удачно прошла квалификацию, то 40 рейтинговых очков за успех в предыдущих соревнованиях украинка потеряет и на несколько позиций опустится в женской табели о рангах.

Пике Костюк продолжается

Что происходит со второй ракеткой Украины, пока сказать трудно. Уже второй мэйджор подряд она уступает в стартовом матче сопернице из второй сотни рейтинга, которая преодолевала квалификацию.

Месяц назад, на Ролан Гаррос, Костюк остановила чешка Бейлек, на Уимблдоне то же самое сделала словенка Эрьявец. Если добавить сюда два бесцветных поражения Эмме Наварро на травяных турнирах в Берлине и Бад-Хомбурге, все становится совсем грустно. Пять неудач подряд от соперниц совершенно разного уровня и стилей игры.

Марта Костюк Getty images

Можно и нужно говорить, что на Уимблдоне Марте пришлось стартовать с простудой, но как насчет предыдущих поражений? И это после очень оптимистичных выступлений в Мадриде и Риме. Вопросов больше, чем ответов на них.

Переходим к главным действующим лицам.

Сначала вспомним о героях Уимблдона 2024. Прошлогодняя победительница британского мэйджора Барбора Крейчикова никак не может справиться со своими травмами. Защиту трофея она закончила в третьем круге поражением от представительницы топ-10, американки Наварро. В обновленном рейтинге чешка упадет из первой двадцатки более чем на 60 позиций.

От прошлогодней финалистки Уимблдона итальянки Жасмин Паолини ожидалось явно больше, чем вылет во втором круге от россиянки Рахимовой. После успеха на домашнем "тысячнике" в Риме Паолини уже два месяца не демонстрирует ничего внятного. "Проклятие Рима" сильно затянулось. Впервые за последний год итальянка окажется на грани вылета из топ-10.

Яркое возвращение Швентек

Всю первую половину текущего сезона теннисные эксперты обсуждали неудачные выступления полячки. Действительно, с прошлогоднего Ролан Гаррос Швентек не выиграла ни одного турнира (не считая Олимпиаду, которая не входит в перечень соревнований WTA) и год не играла в финалах. Здесь стоит отметить, что Ига при этом редко вылетала на ранних стадиях соревнований, поэтому в Чемпионской гонке, где учитываются очки, набранные исключительно в текущем сезоне, шла третьей.

Перед Уимблдоном Ига добралась до решающего матча в Бад-Хомбурге, где уступила Пегуле, но показала, что может быть конкурентоспособной на траве. Букмекеры ставили ее на четвертое место по шансам победить на травяном мэйджоре.

Нужно учитывать, что Швентек серьезно повезло со жребием. Она попала в нижнюю половину сетки к далеко не травяной специалистке Гофф, а благодаря Кларе Таусон избежала встречи с опасной казахстанкой Рыбакиной. В целом, за семь матчей ни одной из представительниц топ-10 на пути Иги не случилось.

Ига Швентек Getty images

Однако всех соперниц, с которыми свел полячку жребий, она прошла уверенно. Потеряла за турнир лишь один сет еще во втором круге против американки Макнелли. И устроила настоящие погромы Белинде Бенчич в полуфинале (теперь уже однозначно и не скажешь, насколько повреждение ногтя помешало швейцарке составить Швентек более достойную оппозицию) и Аманде Анисимовой – в решающем матче.

Согласитесь, трудно говорить об удаче теннисистки, которая в финале повесила две "баранки" спортсменке, за день до того выбившей из борьбы первую ракетку мира. Впервые за 114 последних лет женский финал на Уимблдоне закончился со счетом 6:0, 6:0.

Стоит отдать должное силе характера Швентек. Да, украинцы имеют право обижаться на нее после заигрываний и совместных видео с Ариной Сабаленкой. Однако далеко не каждый игрок, столкнувшись с серьезными проблемами в карьере, пережив во время этого сталкеринг от неадеквата и смерть дедушки, сможет вернуться со столь ярким триумфом. Триумфом на траве, покрытии, на котором не удавалось показывать высоких результатов на своем пике.

Швентек с новой недели вернется в топ-3 мирового рейтинга. Но куда важнее для нее станет вновь обретенная уверенность в себе.

Первый финал турнира Grand Slam для Анисимовой

23-летняя дочь российских эмигрантов Аманда Анисимова когда-то считалась топовой юниоркой. Однако после смерти в 2019-м отца, который был ее тренером, больше боролась с психологическими проблемами, чем играла в теннис. Год назад, например, она не смогла пройти квалификацию Уимблдона 2024.

Но с тех пор многое изменилось.

Анисимова в феврале стала победительницей "тысячника" в Дохе, что помогло ей подняться в топ-20. На травяном турнире в Квинз Клаб в Лондоне в середине июня она дошла до финала. Поэтому совсем неожиданным ее выступление на нынешнем Уимблдоне назвать нельзя.

Аманда Анисимова Getty images

Свой путь к финалу Аманда начала с двух сетов по 6:0 против казахстанки Путинцевой. До полуфинала она не встречалась со сверхсложными соперницами. А уже на этой стадии ей пришлось противостоять первой ракетке мира и главной фаворитке Уимблдона Арине Сабаленке.

С белоруской Анисимова справилась в трех сетах, за что ей особая благодарность. И, пожалуй, она оставила в том матче всю себя. Ведь на финал против Швентек вышла совершенно разобранной и получила 0:6, 0:6. Полное отзеркаливание своей победы в первом круге Уимблдона с таким же счетом.

С большой долей вероятности можно предположить, что человека, который к своим 23 годам справился с тяжелыми психологическими проблемами, такое поражение не сломает. А значит, в будущем есть все шансы увидеть Анисимову в последних стадиях крупнейших теннисных турниров.

Кого еще стоит упомянуть

Первой в этом перечне будет стоять Белинда Бенчич. Путь швейцарки где-то напоминает карьеру Элины Свитолиной. На Олимпиаде в Токио, где Элина стала бронзовым призером, Бенчич победила. И тоже уже успела родить ребенка, после чего добралась до полуфинала Уимблдона.

Отдельная благодарность Белинде за две подряд победы над россиянками Александровой и Андреевой в четвертом круге и четвертьфинале соответственно.

Белинда Бенчич Getty images

Главный прорыв на Уимблдоне создала 37-летняя немка Лаура Зигмунд. Трудно употреблять слово "прорыв" по отношению к человеку, окончание карьеры которого уже совсем недалеко. Однако 104 ракетка мира обыграла на своем пути в четвертьфинал крепких соперниц, самой серьезной из которых стала победительница Australian Open 2025 Мэдисон Киз.

Да и победить Сабаленку в четвертьфинале Зигмунд вполне могла, поскольку вела с брейком в решающем сете. Вот где сказался возраст.

Напоследок отметим 21-летнюю аргентинку Солану Сьерру. После поражения в финале квалификации ей посчастливилось добыть счастливый билет в основную сетку, где она прошла трех соперниц, показав лучший результат в истории Уимблдона среди "лаки-лузеров". Интересно, что в четвертом круге соревнований остановила ее именно Зигемунд.

Что дальше

После небольшого отдыха лучшие теннисистки планеты отправятся в Северную Америку на турниры с хардовым покрытием. Первый из них, серии WTA 500, стартует 21 июля в Вашингтоне.

Главными подготовительными турнирами к US Open станут "тысячники" в Монреале и Цинциннати. Последний мэйджор года состоится в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.