Специалистка по игре на грунте стала второй финалисткой травяного Уимблдона
Польская теннисистка Ига Швентек (4) впервые в карьере пробилась в финал Уимблдонского турнира. В полуфинальном поединке она легко разобралась со швейцаркой Белиндой Бенчич (35).
Встреча длилась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:0.
За поединок Швентек 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и 5 брейков. Ее соперница не выполняла эйсов, 2 раза ошиблась на подаче и не сделала ни одного брейка из двух возможностей.
Ига Швентек (Польша) – Белинда Бенчич (Швейцария) 6:2, 6:0
Соперницы провели шестую очную встречу, пять побед на счету полячки. В решающем матче соревнований Швентек сыграет с Амандой Анисимовой (12, США).
Швентек на Уимблдоне никогда не заходила дальше четвертьфинала, хотя имеет пять титулов на других турнирах Grand Slam (четыре – на Ролан Гаррос). Анисимова вообще впервые добралась до финала мэйджора.
Будущие финалистки ни разу не встречались друг с другом.
Напомним, что чуть ранее Аманда Анисимова победила Арину Сабаленку (1, -) в полуфинале Уимблдона.