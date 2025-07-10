Специалистка по игре на грунте стала второй финалисткой травяного Уимблдона

Польская теннисистка Ига Швентек (4) впервые в карьере пробилась в финал Уимблдонского турнира. В полуфинальном поединке она легко разобралась со швейцаркой Белиндой Бенчич (35).

Встреча длилась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:0.

Sensational Swiatek strikes on Centre Court ✨



Iga Swiatek produces a remarkable performance against Belinda Bencic to win 6-2, 6-0 and reach her first #Wimbledon final 👏



A defiant semi-final showing from the No.8 seed 👊 pic.twitter.com/NGGOI62uIk — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025

За поединок Швентек 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и 5 брейков. Ее соперница не выполняла эйсов, 2 раза ошиблась на подаче и не сделала ни одного брейка из двух возможностей.

Уимблдон – Grand Slam

Уимблдон, Великобритания, трава

Призовой фонд: £21,902,000

Полуфинал, 10 июля

Ига Швентек (Польша) – Белинда Бенчич (Швейцария) 6:2, 6:0

Соперницы провели шестую очную встречу, пять побед на счету полячки. В решающем матче соревнований Швентек сыграет с Амандой Анисимовой (12, США).

Швентек на Уимблдоне никогда не заходила дальше четвертьфинала, хотя имеет пять титулов на других турнирах Grand Slam (четыре – на Ролан Гаррос). Анисимова вообще впервые добралась до финала мэйджора.

Будущие финалистки ни разу не встречались друг с другом.

Напомним, что чуть ранее Аманда Анисимова победила Арину Сабаленку (1, -) в полуфинале Уимблдона.