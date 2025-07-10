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Специалистка по игре на грунте стала второй финалисткой травяного Уимблдона

Станіслав Матусевич — 10 июля 2025, 20:08
Специалистка по игре на грунте стала второй финалисткой травяного Уимблдона
Іга Швьонтек
Getty images

Польская теннисистка Ига Швентек (4) впервые в карьере пробилась в финал Уимблдонского турнира. В полуфинальном поединке она легко разобралась со швейцаркой Белиндой Бенчич (35).

Встреча длилась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:0.

За поединок Швентек 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и 5 брейков. Ее соперница не выполняла эйсов, 2 раза ошиблась на подаче и не сделала ни одного брейка из двух возможностей.

Уимблдон  Grand Slam
Уимблдон, Великобритания, трава
Призовой фонд: £21,902,000
Полуфинал, 10 июля

Ига Швентек (Польша)  Белинда Бенчич (Швейцария) 6:2, 6:0

Соперницы провели шестую очную встречу, пять побед на счету полячки. В решающем матче соревнований Швентек сыграет с Амандой Анисимовой (12, США).

Швентек на Уимблдоне никогда не заходила дальше четвертьфинала, хотя имеет пять титулов на других турнирах Grand Slam (четыре – на Ролан Гаррос). Анисимова вообще впервые добралась до финала мэйджора.

Будущие финалистки ни разу не встречались друг с другом.

Напомним, что чуть ранее Аманда Анисимова победила Арину Сабаленку (1, -) в полуфинале Уимблдона.

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